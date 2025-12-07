مسابقه تیراندازی دردسرساز شد؛ قتل به خاطر حسادت

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «طغیان حسد» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدت‌زمان آن ۳۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند نورالدین جوادیان در نقش لاوسون، محمد شریفی‌مقدم در نقش مایک، احمد هاشمی در نقش تامپسون، فریبا طاهری در نقش ناتالی، بهرام سروری‌نژاد در نقش گروهبان والش، رضا قلمبر در نقش سروان کالاهان، ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، علی میلانی در نقش دکتر، ماکان رضایی‌پور در نقش شاین، نوشین حسن‌زاده در نقش ملانی.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: محمدرضا قبادی‌فر، صدابردار: جعفر جودتی، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

همه از نقاط مختلف آمریکا به ایالت کنتاکی آمده‌اند تا در شکار خرگوش شرکت کنند. به مناسبت این برنامه مسابقه تیراندازی نیز به راه افتاده و لاوسون به عنوان مجری برنامه به همراه مسئولان برگزاری مسابقه قصد بررسی امتیازها و معرفی ۳ نفر برتر را دارند. مایک با برگزاری این برنامه در شهر خود مخالف است زیرا حضور خرگوش‌ها و شکارچیان باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی می‌شود.

تامپسون هم در این مسابقه حضور دارد ولی از حضور فردی به نام شاین که نفر یک تیراندازی است و در ضمن تغییر و تحولاتی را در شهر ایجاد کرده ناراضی است. مایک به لاوسون پیشنهاد می‌دهد که در نتایج دست ببرد و به جای شاین به عنوان نفر اول، تامپسون را به عنوان برنده اعلام کند. ولی با اعلام نتایج مشخص می‌شود که تامپسون جزو ۳ نفر برتر مرحله نیمه نهایی نیست و نمی‌تواند به مرحله فینال راه پیدا کند.

مایک مدام تامپسون را تحریک می‌کند تا بر علیه شاین اقدام کند و ... .

با هم نمایش رادیویی «طغیان حسد» را بشنویم.