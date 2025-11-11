قتل در رستوران «مرغ صحرا»؛ رفتن به سراغ مواد مخدر به مرگ ختم شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «مزد خشونت» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدت‌زمان آن ۴۶ دقیقه و ۱۷ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند از رضا قلمبر در نقش جک پال، ایوب آقاخانی در نقش کاراگاه جانی دالر، بهرام سروری‌نژاد در نقش گروهبان والش، محسن بهرامی در نقش هاتسن، معصومه عزیزمحمد در نقش جولی، احمد لشینی در نقش پیتر، فریبا طاهری در نقش گرانت، ماکان رضایی‌پور در نقش مکس.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: بردیا سراج، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

جک با جانی دالر تماس می‌گیرد و می‌گوید که در رستوران «مرغ صحرا» حضور دارد و عده‌ای در تعقیب او هستند. جک به جانی دالر می‌گوید که ۲ نفر هستند و با اضطراب می‌گوید که در حال نزدیک شدن به او هستند. در حالی که جک پشت خط تلفن است صدای مسلسل می‌آید. دالر و گروهبان والش به محل جنایت می‌آیند و با بدن گلوله‌باران شده جک مواجه می‌شوند. هاتسن صاحب رستوران از وضعیتی که برای رستورانش ایجاد شده ناراحت است.

هاتسن هیچ شناختی از جک ندارد. وی به دالر می‌گوید که جک با عجله وارد رستوران شد و به سراغ تلفن رفت و وحشت‌زده مدام به رستوران نگاه می‌کرد. در جلوی رستوران یک کادیلاک پارک بوده و ۲ نفر از آن خودرو به سوی جک آمدند و با مسلسل به او شلیک کردند.

در جیب جک بسته‌ای پلاستیکی پیدا می‌شود که حاوی هروئین است. جانی دالر و والش به خانه جک می‌روند و با مادرش مواجه می‌شوند. مادر می‌گوید که جک یک فرد ولگرد و بی سر و پا است و با جوان‌های بیکار رفت و آمد می‌کند.

مادر از قتل جک مطلع می‌شود و ... .

با هم نمایش رادیویی «مزد خشونت» را بشنویم.