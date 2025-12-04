به گزارش خبرگزاری مهر، کرم‌چهارلنگ از وقوع حادثه ضرب و شتم یکی از کارشناسان نظارت دامپزشکی شهرستان بویراحمد خبر داد و گفت: در جریان بازدیدهای دوره‌ای و مأموریت‌های نظارتی اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد، یکی از کارشناسان این مجموعه هنگام انجام وظایف قانونی خود با رفتار خارج از چارچوب قانونی و ممانعت آمیز یک متخلف بهداشتی مواجه شده و مورد توهین و ضرب قرار گرفته است.

وی افزود: این حادثه پس از بررسی تخلفات مرتبط با نگهداری و عرضه غیرمجاز فرآورده‌های خام دامی رخ داده و فرد متخلف با ایجاد درگیری، مانع ادامه روند قانونی بازرسی شده است.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، صورت‌جلسه رسمی با حضور نمایندگان اداره دامپزشکی، نیروی انتظامی و بازرسان بهداشت تنظیم شد و شکایت رسمی علیه فرد خاطی به ثبت رسید. همچنین مستندات کامل حادثه، از جمله گزارش کارشناسی، تصاویر دوربین‌های مداربسته، هماهنگی با دستگاه قضائی و ارجاع کارشناس آسیب‌دیده به پزشکی قانونی، برای ارائه به مرجع ذی‌صلاح آماده و ارسال شد.

وی با تأکید بر این‌که هرگونه تعرض، تهدید یا توهین به کارشناسان نظارتی قابل قبول نیست، افزود: دامپزشکی استان این موضوع را تا رسیدن به نتیجه قطعی از مسیر قانونی با جدیت دنبال خواهد کرد و هیچ‌گونه تساهل و اغماضی در برخورد با چنین رفتارهایی صورت نخواهد گرفت.

چهارلنگ یادآور شد: کارشناسان نظارت دامپزشکی در خط مقدم حفظ سلامت عمومی جامعه قرار دارند و تأمین مواد غذایی سالم و بهداشتی از حقوق مسلم شهروندان است که از این رو هرگونه بی‌احترامی یا ایجاد مانع در مسیر انجام وظایف قانونی آنان، به‌منزله تضییع حقوق عمومی و تهدید سلامت جامعه تلقی می‌شود.

وی ضمن محکوم کردن این حادثه، بر لزوم رعایت قوانین بهداشتی و همکاری کامل واحدهای تولید و عرضه مواد خام دامی با نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: با هرگونه مقاومت، تخلف یا بدرفتاری در جریان بازرسی‌های بهداشتی برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.