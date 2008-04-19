جشنواره ادبی "ماه و مهر" به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز در مراسم اختتامیه این جشنواره که شامگاه جمعه در تالار حافظ شیراز برگزار شد، هیئت داوران طی بیانیه ای در شعر ویژه رضا محمودی و اعظم قلندری در شعر آزاد امید بلاغتی و زهرا قنبر زاده، در داستان ویژه طیبه گوهری و فرهاد ارشاد و در داستان آزاد آسیه امام رضایی و منصور علیمرادی را به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب کرد.

همچنین در بخش شعر ویژه از مرتضی دانش، محبوبه لطیفیان، علی حیدرزاده، در بخش آزاد از علی قرمچی داغی، محمدرضا نیرو، مریم حقیقت، سیما بازیار، امین احراری، الهام ملک پور، شجاع رضا انوری و رضا غنی راینی، در بخش داستان ویژه از محمد هنرمند، سندی مومنی، سوسن یاوری و الهام مزارعی و در بخش داستان آزاد نیز از سیروس جمشیدی، حسین قربانی، اسماعیل حسینی، عطیه فیروزمند و محسن پورمظفر تقدیر شد.

برای این جشنواره 725 اثر از 442شاعر و نویسنده استانهای کرمان و فارس به دبیرخانه ارسال شده بود که از این تعداد 80نویسنده و 112 شاعر از این دو استان به مرحله نهایی راه یافتند.

صبح روز جمعه نیز کارگاه های تخصصی شعر و داستان با حضور داوران جشنواره برگزار شد.