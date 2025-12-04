به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در اجلاسیه اعتاب مقدس ایران که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به اهمیت خدمت در اماکن مقدس گفت: خدمتگزاری در این عرصه نه تنها افتخاری بزرگ است، بلکه باید با تواضع و اخلاص انجام شود و بزرگ‌ترین سرمایه خادمان، خدمت به زائران اهل بیت (ع) و گرامی‌داشت یاد خدا و معصومان است.



وی افزود: متولیان بقاع متبرکه مأموریت دارند هم معارف اهل بیت (ع) را به مردم منتقل کنند و هم فضایی فراهم سازند که زائران با معرفت و توجه کامل به زیارت مشرف شوند و این رسالت محدود به ایران نیست و باید برای شیعیان سراسر جهان تحقق یابد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان روایتی از امام رضا (ع) و امام صادق (ع) درباره آداب زیارت تأکید کرد: زائران باید در حرم‌ها با معرفت حضور یابند و خادمان نیز شرایط فرهنگی، فیزیکی و روحی لازم را برای این تجربه معنوی فراهم کنند تا زیارت به رشد و نجات انسان‌ها منجر شود.



وی درباره اهمیت هماهنگی محیط پیرامونی با فضای معنوی حرم‌ها اظهار داشت: گاهی فضای بیرونی حرم‌ها با شأن معنوی آن‌ها ناسازگار است و خادمان باید با برنامه‌ریزی دقیق محیط داخلی و خارجی حرم‌ها را همسو کنند تا زائران از ورود تا خروج تجربه‌ای روحانی و دلنشین داشته باشند.



آیت‌الله حسینی بوشهری نسل جوان و نوجوان را محور توجه ویژه در زیارت با معرفت دانست و افزود: لازم است برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا جوانان با آداب زیارت، وضو، نماز و فضائل اخلاقی آشنا شوند و ارتباط قلبی با اهل بیت برقرار کنند.



وی همچنین به نقش بقاع متبرکه در مقابله با شبهات و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بهترین روش مقابله با این هجمه‌ها، ترویج معارف اهل بیت و استفاده از ظرفیت آستان‌هاست و ارتباط مستقیم و عاطفی زائران با حرم‌ها مهم‌ترین راه برای تقویت ایمان و مواجهه با شبهات است.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) خاطرنشان کرد: هر کسی مزار ائمه اطهار (ع) و اولاد آنان را آباد کند، با عشق و علاقه مردم به این اماکن مقدس سهم بزرگی در نجات و سعادت انسان‌ها دارد و این خدمت نه تنها آثار دنیوی بلکه اجر اخروی نیز در پی دارد.