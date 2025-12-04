افتتاح مرکز توانبخشی «سرای ایثار» در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی‌چلک روز پنجشنبه در آئین افتتاح مرکز توانبخشی شبانه‌روزی سرای ایثار در قم حضور یافت و این مجموعه به‌عنوان یکی از مراکز تخصصی نگهداری و توانبخشی کودکان دارای معلولیت ذهنی در استان به‌طور رسمی آغاز به کار کرد.



این مراسم با همراهی جمعی از مسئولان کشوری و استانی و نیز تعدادی از خیرین برگزار شد و از سوی شرکت‌کنندگان به‌عنوان گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حمایتی و توانبخشی استان قم ارزیابی شد.



مرکز توانبخشی هوشی رشدی سرای ایثار در سه طبقه و در ساختمان ملکی سازمان بهزیستی در محله ایثار قم راه‌اندازی شده است.



تجهیز این مرکز با مشارکت گروهی از خیرین انجام شده و مدیریت آن بر عهده رضا شاپوری از بازنشستگان بهزیستی قم گذاشته شده است.



این مرکز توانبخشی با ظرفیت نگهداری ۴۰ کودک دارای معلولیت ذهنی زیر ۱۴ سال، به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهد کرد و خدمات تخصصی مراقبت، نگهداری و توانبخشی را در اختیار کودکان واجد شرایط قرار می‌دهد.



گروه‌های توانبخشی، مراقبتی و آموزشی در این مجموعه به‌گونه‌ای سازماندهی شده‌اند که خدمات به شکل مستمر و هدفمند ارائه شود.



در این مراسم همچنین مسئولان استانی با اشاره به نیازهای رو به افزایش حوزه توانبخشی در قم، افتتاح چنین مراکزی را اقدامی ضروری برای ارتقای سطح خدمات حمایتی عنوان کردند.



نقش خیرین در تکمیل امکانات این مجموعه نیز از سوی برگزارکنندگان مورد قدردانی قرار گرفت.



به گفته مسئولان، راه‌اندازی این مرکز می‌تواند بخشی از نیازهای درمانی و توانبخشی کودکان دارای معلولیت در قم را تأمین کرده و ظرفیت استان در ارائه خدمات تخصصی به این گروه از جامعه را تقویت کند.

