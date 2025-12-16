به گزارش خبرنگار مهر، بابک عیوضی ظهر امروز سه شنبه در راستای تحقق سند تحول قضائی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، با حضور در یکی از مراکز نگهداری کودکان کم‌توان ذهنی و بی‌سرپرست شهرستان مسجدسلیمان، از نزدیک در جریان وضعیت زندگی، نیازها و مشکلات این کودکان قرار گرفت.

وی در جمع این کودکان و مربیان مرکز، ضمن دلجویی و گفت‌وگو با آنان اظهار کرد: کودکان کم‌توان ذهنی و بی‌سرپرست از جمله گروه‌هایی هستند که بیش از دیگران نیازمند توجه ویژه، حمایت مستمر و خدمات تخصصی هستند و رسیدگی به امور این قشر، وظیفه‌ای انسانی، اجتماعی و قانونی به شمار می‌رود.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان افزود: حضور میدانی مسئولان در کنار این کودکان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و کمبودها کمک کند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای بهبود شرایط نگهداری، آموزش و توانبخشی آنان شود.

عیوضی که سرپرستی مجتمع شوق زندگی دادسرای مرکز خوزستان را نیز بر عهده دارد، با اشاره به نقش دستگاه قضائی در حمایت از حقوق عامه تصریح کرد: دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، وظیفه دارد بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با حقوق کودکان، به‌ویژه کودکان بی‌سرپرست و کم‌توان ذهنی، نظارت جدی داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل یا قصور از سوی دستگاه‌های مسئول، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

وی بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضائی، سازمان بهزیستی، نهادهای حمایتی و خیرین تأکید کرد و گفت: حمایت اثربخش از این کودکان بدون هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت تشکل‌های مردمی و خیرین امکان‌پذیر نیست و باید از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی آنان استفاده شود.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر حفظ کرامت انسانی کودکان کم‌توان ذهنی بیان کرد: این کودکان شایسته بهره‌مندی از خدمات آموزشی، درمانی، توانبخشی و روان‌شناختی مناسب هستند و تأمین شرایط لازم برای رشد، آرامش و امنیت روحی آنان باید در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

عیوضی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مربیان و کارکنان این مرکز، گفت: خدمت به کودکان کم‌توان ذهنی و بی‌سرپرست، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که آثار آن در جامعه باقی خواهد ماند.