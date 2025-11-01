حلی: اصالت معماری ایرانی را در کاشان باید در هر سازه ای زنده نگه داریم

سیداکبر حلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیوستن کاشان به شهرهای خلاق جهان در حوزه معماری اظهار کرد: این موفقیت را به همشهریان عزیز کاشانی تبریک گفته و باید بدانیم مسئولیت ما پس از این موفقیت دوچندان است.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق در روز جهانی شهرها افتاد، ابراز کرد: سازمان جهانی یونسکو، شهر کاشان را به عنوان «شهر خلاق در حوزه معماری» به رسمیت شناخت و رسماً به شبکه شهرهای خلاق معماری جهان پیوستیم.

این استاد معماری سنتی کاشان تصریح کرد: پیوستن کاشان به شبکه شهرهای خلاق یونسکو در حوزه معماری تنها یک عنوان نیست، بلکه تأییدی جهانی بر اصالت، نبوغ و زیبایی‌ای است که قرن‌ها در تپه‌های سیلک و کوچه‌پس‌کوچه‌ها، خانه‌های تاریخی، بازار، باغ تاریخی فین، مسجد آقابزرگ و سایر بناهای تاریخی این شهر ریشه دوانده است.

وی خاطرنشان کرد: این انتخاب شایسته، هم افتخاری بزرگ و هم مسئولیتی سنگین است. اکنون چشمان جهان بیش از گذشته به کاشان دوخته شده و بر همگان است که با حفاظت از این میراث گران‌قدر و توجه به حریم قانونی محوطه‌های تاریخی و پرهیز از هرگونه ساخت‌وساز غیربومی، نشان دهیم شایسته این لقب هستیم.

حلی افزود: در پرتو این رویداد جهانی اینک مسئولیتی اخلاقی و ملی داریم که اصالت معماری ایرانی را در هر سازه‌ای زنده نگاه داریم و از هرگونه الگوی غیربومی به شدت پرهیز کنیم.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، پرهیز جدی از هرگونه ساخت‌وساز غیربومی از جمله نماهای رومی، کلاسیک، هندی و سایر الگوهای بیگانه که هیچ پیوندی با هویت معماری این شهر و دیارمان ندارد، یک ضرورت انکارناپذیر است.