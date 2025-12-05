ورود سامانه بارشی جدید از یکشنبه؛ هوای تهران تا دوشنبه ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی کشور روز جمعه از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان هفته در اغلب مناطق ایران فعال خواهد بود و موجب بهبود کیفیت هوا در شهرهای صنعتی می‌شود.

وی افزود: امروز در برخی مناطق گیلان، غرب مازندران، کرمانشاه، ایلام، لرستان و همچنین جنوب استان‌های فارس، کرمان و هرمزگان وزش باد، رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته گودرزی، فردا شنبه ۱۵ آذر ماه فقط در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شمال هرمزگان بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفت: در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه غربی کشور همچنان افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد، اما از روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی از شمال‌غرب، شرایط تغییر خواهد کرد.

به گفته این کارشناس هواشناسی کشور، بارش‌ها ابتدا در استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل آغاز می‌شود و در ارتفاعات زاگرس و البرز به صورت برف خواهد بود.

وی افزود: روز دوشنبه گستره بارش‌ها وسیع‌تر شده و تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور ادامه خواهد داشت.

گودرزی تاکید کرد: با فعالیت این سامانه بارشی، از میزان غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی کاسته می‌شود و کیفیت هوا در بیشتر مناطق کشور بهبود می‌یابد.

هوای تهران تا دوشنبه ناسالم است

وی درباره وضعیت تهران نیز گفت: امروز پایتخت با غبار محلی مواجه است و شرایط برای گروه‌های حساس ناسالم خواهد بود. این وضعیت فردا و پس‌فردا نیز ادامه دارد، اما از بعدازظهر دوشنبه بارش‌ها در تهران آغاز می‌شود و همراه با وزش باد، کیفیت هوای پایتخت مطلوب‌تر خواهد شد.

این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: دمای امروز تهران نیز ۱۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.