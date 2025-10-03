صافی زاده: هدف مکانیسم ماشه از بین بردن اتحاد و آرامش مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین صافی‌زاده، در خطبه های نمازجمعه جوپار گفت: هدف مکانیسم ماشه از بین بردن اتحاد و آرامش مردم ایران است و می خواهند بین مردم و نظام فاصله و اختلاف ایجاد کنند.

وی افزود: نتیجه اختلاف داخلی تضعیف ساز و کار دفاعی کشور می شود، چرا که نیروهایی که وظیفه دفاع از امنیت و مرزهای کشور را دارند از دل همین مردم هستند و نارضایتی آنها نتیجه ای جز تسلیم در مقابل دشمن نخواهد بود.

امام جمعه جوپار گفت: رسانه ها باید این اطمینان به مردم را بدهند که ایران قوی بعد از سال ها تحریم امروز می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و بُن‌ بستی در این مسئله وجود ندارد.

صافی زاده، افزود: اینکه می گوییم ایران قوی این قدرت صرفاً نظامی نیست، بلکه این قدرت ترکیبی از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی است.

وی ادامه داد: ایران قوی، ایرانی است که در بسیاری از عرصه های نظامی و تجهیزات نظام ، پزشکی و تجهیزات پزشکی، فناوری نانو و بسیاری عرصه های دیگر پیشرفت داشته است.

وی گفت: ایران قوی، مردم متحد و جوانانی دارد که با اتکا به ایمان به خدا و وطن پرستی و میهن دوستی در مقابل امکانات نظامی دشمن قد خم نمی کنند و همین ایرانی قوی می تواند تحریم‌ها را بی‌اثر و دشمنان را مأیوس می‌کند.

حجت الاسلام صافی‌زاده، تصریح کرد: امروز همه دشمنان مانند جنگ احزاب با هم متحد شده و برای براندازی و شکست نظام اسلامی نقشه های شوم ‌ مختلفی می‌کشند، اما این نقشه ‌ها یکی یکی به اذن الهی نقش بر آب می‌شود.