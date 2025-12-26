صافی زاده: میدان نبرد امروز با دشمن، جنگ اقتصادی، اعتقادی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صافیزاده، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر جوپار با اشاره به مشکل مسکن ملی گفت: یکی از مسائلی که مردم جوپار درباره آن زیاد مراجعه میکنند، مساله مسکن ملی است که مردم جوپار تنها نامی از آن شنیدهاند.
وی افزود: چند سال پیش ۲۰ قطعه زمین به صورت دوطبقه به ۴۰ خانواده محترم از شهر جوپار واگذار شد، اما هنوز بخش اعظم این خانوادهها نتوانستهاند ساخت و سازی در این زمینها انجام دهند؛ من در زمان واگذاری توفیق حضور در شهر را نداشتم، اما امروز خجالتزده این مردم عزیز هستم.
وی با اشاره به آخرین توافق انجامشده افزود: در آخرین جلسه با حضور مسئولان بخش و شهر جوپار، اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، رئیس اداره راه و شهرسازی اعلام کرد مالکینی که تاکنون ساختوسازی نداشتهاند میتوانند از هر دو طبقه انصراف دهند و در زمینهای جانماییشده صاحب زمین شوند.
امام جمعه جوپار خطاب به رئیس شورای شهر جوپار گفت: از ایشان میخواهم که با پیگیری و قطعی کردن نتیجه این جلسه، یک بار برای همیشه به این وضعیت پایان دهند و جمعی از همشهریان عزیزمان را از این دلهره و بلاتکلیفی نجات دهند.
وی با اشاره به سالروز ۹ دیماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت افزود: در تاریخ انقلاب اسلامی دو روز درخشان ۹ دی ۱۳۸۸ که پایان جنگ نرم علیه کشور بود و ۳ تیر ۱۴۰۴ که پایان جنگ نظامی ۱۲ روزه علیه ایران عزیز بود وجود دارد که چراغ راه آینده ایران است.
صافی زاده، ادامه داد: این دو روز نشان میدهند که در کنار هم قرار گرفتن رهبری حکیمانه، بصیرت ملت و نیروهای مسلح میتواند هر فتنه و جنگ تحمیلی را به فرصتی برای تثبیت هویت و اقتدار ملی تبدیل کند.
وی تصریح کرد: ۹ دیماه مصادف با چهلمین سالگرد شهادت یکی از شهدای جوپار، شهید والامقام هوشنگ احمدی است که در سال ۱۳۶۳ در منطقه بانه کردستان در حین انجام وظیفه مقدس سربازی به شهادت رسید.
وی در ادامه با ارائه تحلیلی از بیانات رهبر انقلاب گفت: تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف با اقشار مردم نشان میدهد که میدان نبرد امروز از جنگ نظامی تغییر یافته و تمرکز آن بر جنگ اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی قرار گرفته است.
امام جمعه جوپار افزود: باید در کنار حفظ قدرت نظامی، در این عرصهها نیز آرایش مناسبی اتخاذ کرد، زیرا جنگ امروز، بیش از آنکه در میدان موشک و سلاح باشد، در میدان روایت، هویت، سبک زندگی و ایجاد نارضایتی جریان دارد.
صافیزاده، گفت: مسئولان باید با برنامهریزی دقیق و مدیریت یکپارچه، از تصمیمات جزیرهای پرهیز کنند و بازار را بهگونهای هدایت کنند که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده منصفانه به حقوق خود برسند و این خواسته مردم و تأکید رهبری است.
