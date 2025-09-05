اتحاد مردم از ایران در برابر توطئه ها حفاظت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین صافی زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر جوپار با اشاره به فرارسیدن ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، بر لزوم انسجام و یکپارچگی امت اسلامی تأکید کرد.

وی با تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت در ۱۲ ربیع‌الاول و میلاد مسعود آن حضرت و امام جعفر صادق (ع) به روایت شیعه در ۱۷ ربیع‌الاول، این مناسبت‌ها را فرصتی برای تجدید پیمان بر اساس سیره نبوی و تقویت مودت و برادری دانست.

امام جمعه جوپار آیه شریفه «وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» را تلاوت و تصریح کرد: این دستور الهی، هم در عرصه بین‌الملل، مسلمانان جهان را به اتحاد فرامی‌خواند و هم در عرصه داخلی، وظیفه‌ای شرعی برای همه آحاد ملت است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت مقدس مردم، خاطرنشان کرد: این اتحاد، سپر پولادینی از دل‌ها و اراده‌ها ساخته و از ایران عزیز در برابر تمامی توطئه‌ها حفاظت کرده است.

حجت الاسلام صافی زاده، از همگان خواست تا در این ایام پر برکت، بیش از پیش نسبت به انجام وظایف خود در قبال وحدت و انسجام ملی عمل کنند.