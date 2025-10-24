امام جمعه جوپار: دشمن به دنبال پذیرفته شدن باطل به جای حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین صافی‌زاده، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جوپار با اشاره به سالروز شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی گفت: هدف گذاری دشمنان امروز، دانش‌آموزان هستند.

وی افزود: برخلاف گذشته که هدف دشمنان متمرکز بر جنگ نظامی و حذف فیزیکی افراد و حاکمیت بر سرزمین بود، امروز تمرکز اصلی بر حاکمیت بر ذهن، اراده و درک افراد جامعه است تا از این طریق، بدون جنگ، حاکمیت بر سرزمین پیدا کنند.

صافی زاده، جنگ امروز را جنگ شناختی خواند و تصریح کرد: هدف این جنگ، تأثیرگذاری بر ذهن است تا حق شناخته نشود و باطل به‌جای حق پذیرفته شود.

امام جمعه جوپار گفت: دشمنان از شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی برای تأثیرگذاری بر افکار، اعتقادات و تصمیم‌های مردم و نخبگان استفاده می‌کنند.

وی افزود: هدف در این نبرد، شکست اراده بدون درگیری گسترده فیزیکی و از طریق تسلط بر فضای اطلاعاتی است.

امام جمعه جوپار، وجود رهبری را مانع بزرگی در برابر دشمنان خواند و گفت: در مقابل دشمن، در کشور ایران رهبری خدایی است که با یک سخنرانی، همه محاسبات شیطانی آنان را بر هم می‌ریزد و مانع تحقق اهدافشان می‌شود.

صافی زاده، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان در جمع ورزشکاران و مدال‌آوران، پس از همه تبلیغات روانی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر نابودی صنعت هسته‌ای، تنها در پاسخ به رئیس‌جمهور آمریکا که در حد و اندازه یک کودک نادان ظاهر می‌شود فرمودند: «به همین خیال باش» و با یک جمله، تلاش روانی و تبلیغی دشمن در این عرصه را در هم ریختند.

وی ادامه داد: باید به دلیل نعمت چنین رهبری بزرگ، قدردان خداوند متعال بود.