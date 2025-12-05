حجت الاسلام ساداتی: دعا سلاح مؤمن و پشتوانه امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ابتدا پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)، نمازگزاران را به تقوای الهی، پایبندی به دستورات خدا و توجه به عهد الهی با امام عصر (عج) توصیه کرد.

وی با اشاره به زیارت آل‌یاسین گفت: حضرت ولی‌عصر (عج) وعده‌ای است الهی که خداوند تحقق آن را تضمین کرده و ما باید از پیروان حقیقی آن حضرت باشیم.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به مباحث هفته‌های گذشته درباره ویژگی‌های مؤمنان، بار دیگر بر نقش بنیادین نماز تأکید کرد و گفت: طبق روایت امام صادق (ع)، اگر نماز انسان در قیامت مورد قبول قرار گیرد، سایر اعمال او نیز پذیرفته می‌شود و اگر نماز او رد شود، اعمال دیگر نیز مردود خواهند شد.

وی افزود: برخی می‌پرسند وقتی ممکن است نماز پذیرفته نشود، چه لزومی به خواندن آن هست؟ در پاسخ باید گفت: اگر کسی به دلیل رفتارهای غلط، نماز مقبول نداشته باشد، ترک نماز گناهی مضاعف است؛ هم به‌خاطر آن رفتارهایی که مانع قبولی شده و هم به‌سبب ترک یک واجب. نماز مرز میان ایمان و کفر است.

حجت الاسلام ساداتی توضیح داد که گاهی با وجود صحت شکل ظاهری نماز، موانعی مانند کدورت میان مؤمنان، قهر زوجین بیش از سه روز، عدم پرداخت زکات یا خمس، غیبت و بدرفتاری باعث عدم مقبولیت می‌شود.

وی ادامه داد: اسلام همچون دانه‌های یک تسبیح است که نخ انسجام آن همان عمل به تمامی دستورات الهی است. اگر نخ پاره شود، سایر اعمال نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

خطیب جمعه سرپل‌ذهاب در ادامه با استناد به آیات قرآن، نماز را «یاد مداوم خدا» توصیف کرد و گفت: خداوند در آیه ۱۴ سوره طه می‌فرماید: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی؛ یعنی نماز برای یاد خداست. همچنین در سوره عنکبوت یادآوری شده که نماز انسان را از فحشاء و منکر بازمی‌دارد و ذکر خدا در نماز بزرگ‌ترین یادآوری است.

وی با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص) افزود: نمازهای پنج‌گانه مانند نهری است که کنار خانه شما جاری است و روزی پنج بار در آن شستشو می‌کنید؛ جسم شاید چند بار شسته شود، اما روح لطیف‌تر از جسم است و نیاز به طراوت و پاکی روزانه دارد.

امام جمعه سه نوع ذکر را ذکر زبانی، ذکر قلبی و ذکر عملی دانست و تأکید کرد: نماز هر سه ذکر را در خود جای داده و از این بالاتر ذکری نداریم.

هشدار قرآن درباره غفلت از یاد خدا

حجت الاسلام ساداتی با تبیین آیه ۱۲۴ سوره طه گفت: خداوند هشدار می‌دهد که هرکس از یاد او روی گرداند، زندگی او سخت و تلخ می‌شود؛ چه‌بسا افراد ثروتمند که به‌ظاهر موفق‌اند اما زندگی‌شان پر از اضطراب، تنش و ناامنی روحی است. یاد خدا زندگی را شیرین و نگاه توحیدی را در انسان زنده می‌کند.

وی افزود: کسی که یاد خدا را ترک کند، در قیامت نابینا محشور می‌شود. این نشان‌دهنده اهمیت یاد دائمی خداست که نماز مهم‌ترین ابزار آن است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در خطبه دوم با تلاوت آیه ۷۷ سوره فرقان گفت: در نگاه قرآن، اگر دعا و درخواست بنده نباشد، مورد توجه پروردگار قرار نمی‌گیرد. دعا صرفاً برای مواقع مشکلات نیست؛ بلکه جلب توجه و رحمت الهی است.

وی با اشاره به حدیث امام رضا (ع) که «دعا سلاح انبیاست»، سخنان رهبر معظم انقلاب را یادآور شد و افزود: رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان توصیه فرمودند برای باران، امنیت، پیشرفت کشور و همه امور از خداوند بخواهید. این ریشه در سنت پیامبر دارد که فرمود دعا سلاح مؤمنین است.

امنیت؛ بزرگ‌ترین نعمت الهی

حجت الاسلام ساداتی با اشاره به آیات سوره قریش گفت: خداوند امنیت را در کنار رزق، از مهم‌ترین نعمت‌های الهی معرفی کرده است. اگر امنیت نباشد، نه کسب‌وکار شکل می‌گیرد، نه سرمایه‌گذاری، نه کار فرهنگی و نه هیچ فعالیت اجتماعی.

وی ادامه داد: تلاش ما لازم است، اما بدون دست قدرت الهی امکان تحقق امنیت نیست. امروز کشور ما در حالی از نعمت امنیت برخوردار است که دشمن جنگ شناختی پیچیده‌ای علیه آن به راه انداخته و هدف اصلی این جنگ، ضربه‌زدن به امنیت ملی است.

خطیب جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» گفت: در حالی‌که غرب سپاه پاسداران را نیروی تروریستی معرفی می‌کند، جمهوری اسلامی با همکاری ۱۰ کشور عضو شانگهای از جمله چین و روسیه، چنین رزمایش قدرتمندی برگزار می‌کند و نشان می‌دهد که ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد.

وی افزود: نیروی زمینی سپاه و جوانان مؤمن کشور نشان دادند که جمهوری اسلامی نقشی اثرگذار در امنیت منطقه غرب آسیا دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با تقدیر از تلاش‌های آقای بهرامی از مجموعه جهاد کشاورزی گفت: ایشان در طول دو سال خدمت، چه در استان و چه شهرستان، به‌عنوان یکی از برادران اهل‌سنت خدمات مؤثری داشتند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت نعمت «خاک» افزود: خاک و جنگل باید حفظ شود. فرهنگ غلط آتش‌زدن پسماندها باید کنار گذاشته شود و لازم است فرهنگ‌سازی جدی در این زمینه صورت گیرد.

مطالبه برای بهره‌برداری از سد سنگ‌حمام

حجت الاسلام ساداتی یکی از مطالبات مهم شهرستان را بهره‌برداری از سد بزرگ سنگ‌حمام در نزدیکی قصرشیرین دانست و گفت: این سد با ظرفیت ۶۹ میلیون متر مکعب کاملاً آبگیری شده و هیچ دلیل موجهی برای کندی بهره‌برداری آن وجود ندارد. مردم شهرستان‌ها و روستاهای اطراف باید از این نعمت بزرگ خدادادی استفاده کنند.

گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) و یادآوری جایگاه زن

امام جمعه با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و شهادت آیت‌الله دستغیب گفت: حضرت زهرا (س) مورد احترام همه مسلمانان است. حتی در صحیح بخاری که از معتبرترین منابع اهل‌سنت است، پیامبر (ص) فرموده‌اند: سیدة نساء اهل الجنة فاطمة؛ یعنی سرور زنان اهل بهشت فاطمه زهراست.

وی با اشاره به دیدار اخیر جامعه بانوان با رهبر معظم انقلاب گفت: در نگاه اسلامی، زن جایگاه رفیع و نقش آفرین دارد، برخلاف نگاه ابزاری و تحقیرآمیز غرب. همان‌گونه که حضرت امام فرمودند: از دامن زن، مرد به معراج می‌رود و زنان پیشرو انقلاب بودند.