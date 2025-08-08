به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سرپل‌ذهاب با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، به نامه ۵۹ نهج‌البلاغه خطاب به والی وقت حلوان (سرپل‌ذهاب امروزی) اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) در این نامه دنیا را دارالبلاء معرفی کرده و هشدار داده‌اند که هر لحظه‌ای از عمر که بدون عمل صالح و در کار بیهوده بگذرد، در قیامت مایه حسرت خواهد بود.

وی در ادامه با تبریک روز خبرنگار و یادآوری شهادت شهید صارمی، از خبرنگاران به ویژه فعالان رسانه‌ای نماز جمعه قدردانی کرد و افزود: در عصر فالوور و جذب مخاطب، باید مراقب بود که برای افزایش دنبال‌کننده به دروغ‌پراکنی روی نیاوریم. حضرت امام خمینی (ره) فرموده‌اند خبرنگاران باید تکلیف‌گرا باشند. انتقاد برای اصلاح و رشد ارزشمند است، اما انتقاد برای انتقام‌گیری حزبی و شخصی قلم شیطانی است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به تصمیم اخیر مجلس لبنان در خلع سلاح حزب‌الله گفت: این اقدام اشتباه در چارچوب یک پازل بزرگ‌تر برای تأمین امنیت اسرائیل است. آمریکا پیش‌تر نیز در کشور ما با کودتای ۲۸ مرداد و دخالت مستقیم، چنین تجربه‌ای را رقم زده بود. در ایران اما رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موجب شده تا تصمیمات راهبردی اشتباه اتخاذ نشود و نیروهای مسلح ما بتوانند در برابر تهدیدات، پاسخ قاطع بدهند.

حجت الاسلام ساداتی با بیان اینکه حزب‌الله سلاح خود را از دولت لبنان نگرفته و با توان خود به دست آورده است، افزود: به حول قوه الهی این بحران هم توسط سربازان ولایت مدیریت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: اربعین فقط یک مراسم مذهبی نیست؛ بزرگ‌ترین مانور فرهنگی جهان اسلام و نمایشگاه جهانی امت اسلامی است که قدرتی مبتنی بر توحید را در مقابل قدرت استکبار به نمایش می‌گذارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب از مردم شهرستان به دلیل میزبانی شایسته از زائران قدردانی کرد و افزود: ۱۰ روز است که مواکب این شهرستان شبانه‌روزی خدمت‌رسانی می‌کنند. با وجود عبور روزانه حدود ۷۵ هزار زائر از مسیر سرپل‌ذهاب به قصرشیرین، باید حمایت استانی بیشتری از این مواکب شود. صرف بازدید کوتاه و خدا قوت گفتن کفایت نمی‌کند. مواکب بسیاری به نام شهدا و با حضور خانواده‌های ایثارگر اداره می‌شوند و این خدمت باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

وی با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) گفت: هر کس یک درهم در راه امام حسین (ع) خرج کند، خداوند اجر هزار درهم به او عطا می‌کند. حتی اگر کسی امکان حضور در اربعین را ندارد، می‌تواند با مشارکت مالی و انفاق در این امر عظیم شریک شود.

ساداتی در خطبه دوم نیز با تفسیر آیات آغازین سوره «مؤمنون» به ویژگی‌های مؤمنان اشاره کرد و افزود: اولین ویژگی مؤمنان خشوع در نماز است؛ حضور قلب در کنار رعایت آداب ظاهری عبادت. دومین ویژگی، اعراض از لغو و پرهیز از کارهای بیهوده است. عمر کوتاه است و نباید بهترین ساعات آن در امور بی‌ثمر سپری شود.