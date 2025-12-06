به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با اشاره به چهارمین بازدید از پروژه ترانشه حاجی‌آباد گفت: این طرح مهم حمل‌ونقلی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در مسیر تکمیل قرار دارد و بر اساس قول پیمانکار، تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

صادقی‌پور با بیان اینکه طی پنج تا شش ماه گذشته روند اجرای پروژه سرعت قابل توجهی گرفته است، گفت: پیشرفت فیزیکی طرح به حدود ۷۰ درصد رسیده و تنها سه تا چهار گالری از کل ترانشه باقی مانده است.

او با تأکید بر نقش این ترانشه در کاهش تصادفات جاده‌ای محور بندرعباس–سیرجان افزود: این پروژه یکی از طرح‌های مهم و تأثیرگذار در ارتقای ایمنی و کاهش ترافیک محورهای استان هرمزگان است و می‌تواند نقش قابل توجهی در سلامت شهروندان و تسهیل حمل‌ونقل صادراتی و وارداتی کشور ایفا کند.

صادقی‌پور با اشاره به قول مساعد پیمانکار گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این تونل تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.