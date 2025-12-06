الهه میانه‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گسترش برخی روش‌های شبه‌درمانی در فضای مجازی و مراکز غیرتخصصی موجب سردرگمی بیماران شده و زمینه سوءاستفاده افراد فاقد صلاحیت را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه طب سوزنی یک روش درمانی مؤثر اما محدود است، ابراز کرد: این شیوه برای همه بیماری‌ها تجویز نمی‌شود و در بسیاری از مشکلات هیچ جایگاه علمی ندارد؛ بنابراین بیماران باید پیش از دریافت خدمات، از تخصص و مجوز فرد ارائه‌دهنده اطمینان حاصل کنند.

مدیر گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: دوره تخصصی این رشته شامل آموزش رسمی و معتبر طب سوزنی است و تنها افرادی که این دوره‌ها را گذرانده‌اند صلاحیت ارائه خدمات را دارند.

به گفته وی، استناد به تبلیغات فضای مجازی یا ادعاهای غیرمستند نمی‌تواند معیار قابل اعتمادی برای انتخاب درمانگران باشد.

میانه‌ساز با اشاره به پیامدهای خطرناک برخی مداخلات غیراصولی تصریح کرد: برخی تکنیک‌های ادعایی در فضای مجازی از جمله قولنج‌گیری‌های شدید می‌تواند عوارض جدی همچون آسیب‌های نخاعی به‌دنبال داشته باشد و لازم است مردم با دقت و آگاهی بیشتری اقدام کنند.

وی در تشریح جایگاه طب فیزیکی و توان‌بخشی گفت: هدف این رشته تنها کنترل درد نیست؛ بازگشت بیمار به زندگی روزمره، ارتقای کیفیت زندگی، پیشگیری از ناتوانی و ارائه درمان‌های غیرجراحی مبتنی بر شواهد علمی از اولویت‌های اصلی آن است.

مدیر گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: کلینیک جامع توان‌بخشی کاشان با همکاری خیران و حمایت دانشگاه راه‌اندازی شده و واحد کاردرمانی آن نیز در آذرماه افتتاح خواهد شد تا خدمات تخصصی با تعرفه دولتی در دسترس مردم قرار گیرد.

وی در پایان بر لزوم مراجعه به مراکز معتبر تأکید کرد و گفت: سلامت مردم نباید با مداخلات غیرعلمی و پرخطر به مخاطره بیفتد.