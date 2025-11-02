عملیات اجرایی زیرساخت‌ گردشگری در تفرجگاه تنگ کتویه داراب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پرویزی گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای خدمات رفاهی به گردشگران، عملیات احداث سرویس‌های بهداشتی در ورودی تفرجگاه تنگ کتویه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز شهرستان داراب و با نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس آغاز شده است.

وی ادامه داد: این بنای خدماتی شامل شش چشمه سرویس بهداشتی است که اجرای آن در قالب قرارداد با پیمانکار آغاز شده و بخشی از برنامه جامع توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان فارس به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داراب افزود: در گام‌های بعدی، احداث نمازخانه، محوطه‌سازی، تأمین شبکه برق‌رسانی، نورپردازی و احداث پارکینگ در دستور کار این اداره قرار دارد و با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن‌ها نیز آغاز خواهد شد.

پرویزی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی تنگ کتویه گفت: این منطقه در مجاورت روستای هدف گردشگری تنگ کتویه قرار دارد و با داشتن دره‌ای زیبا و منحصر به‌فرد، چشمه آب گوارا و وجود هفت آسیاب سنگی تاریخی، از مقاصد پربازدید گردشگران در استان فارس محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: جاذبه گردشگری تنگ کتویه داراب در مجاورت روستای هدف گردشگری تنگ کتویه با داشتن دره‌ای منحصر به فرد و چشمه آب گوارا، همچنین تعداد هفت آسیاب سنگی تاریخی در صدر جاذبه‌های پربازدید گردشگران از اقصی نقاط کشور قرار دارد که در صورت تأمین نیازهای زیرساختی و امکانات پذیرش فعالان حوزه گردشگری، علاوه بر بهره مندی هموطنان از طبیعت بکر و زیبای این تفرجگاه منحصر به فرد، سبب رونق اقتصادی، خلق فرصتهای شغلی و تولید ثروت را برای شهرستان داراب و روستای هدف گردشگری تنگ کتویه به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داراب تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، زمینه برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی داراب فراهم شود و این شهرستان جایگاه شایسته‌تری در نقشه گردشگری استان فارس و کشور به دست آورد.