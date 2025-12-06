به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در این گزارش آمده است که این حادثه ممکن است ناشی از انفجار یک مخزن یا سیلندر گاز در جریان جشن تولد گروهی از دانش‌آموزان بوده باشد.

مقامات محلی تأیید کردند که در میان کشته‌شدگان، هشت مرد و دو زن بودند که هویت آنها رسماً تأیید نشده است، در حالی که مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که آتش‌سوزی به سرعت گسترش یافته و عدم حضور آتش‌نشانان، همسایگان و رهگذران را مجبور به تلاش برای مهار شعله‌های آتش با سطل‌های آب و کپسول‌های آتش‌نشانی کرده است، در حالی که دود، ساکنان خانه‌های اطراف را در معرض خطر قرار داده است.

والریو تاپیا، شهردار هوانکانه، به مطبوعات گفت که دیر رسیدن آتش‌نشانان، اوضاع را بدتر کرده است، زیرا این شهر واحد آتش‌نشانی مخصوص به خود ندارد.

مقامات هوانکانه حمایت خود را از خانواده‌های آسیب‌دیده اعلام کردند و قول دادند که پروتکل‌های ایمنی در اماکن تفریحی را بررسی کنند.