به گزارش خبرنگار مهر، جواد لقمانزاده صبح شنبه در دوره عملی مربیگری درجه سه غارنوردی ضمن قدردانی از تلاش مربیان برای ارتقا سطح آموزشهای تخصصی غارنوردی، بر اهمیت اجرای اصول پدافند غیرعامل در فعالیتهای کوهستانی و زیرزمینی تأکید کرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان بوشهر اضافه کرد: پدافند غیر عامل در ورزش غارنوردی نقش اساسی در کاهش خطرات طبیعی و انسانی، افزایش آمادگی تیمها در شرایط بحرانی و حفظ ایمنی و پایداری محیطهای زیرزمینی دارد.
لقمان زاده گفت: رعایت الزامات ایمنی و آمادگی در برابر شرایط بحرانی، از مهمترین مصادیق پدافند غیرعامل در ورزش غارنوردی است که میتواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.
وی همچنین بر ضرورت آموزش مستمر، استفاده از تجهیزات استاندارد، برنامهریزی دقیق مأموریتها و حفظ محیط زیست طبیعی غارها تأکید کرد و افزود: توجه مربیان به این اصول، ضامن سلامت و پایداری فعالیتهای ماجراجویانه در استان خواهد بود.
دوره مربی گری درجه سه غارنوردی از روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه با حضور شرکت کنندگانی از ۱۰ استان کشور در استان بوشهر آغاز شده بود.
