به گزارش خبرنگار مهر، نادر توکلی عصر پنجشنبه در دوازدهمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق دانشگاه علوم پزشکی فسا با ابراز خوشحالی از حضور دوباره در دانشگاهی که ۳۱ سال پیش تحصیل پزشکی را از آن آغاز کرده بود، گفت: برای من افتخار بزرگی است که می‌بینم این دانشگاه نسبت به گذشته جهش قابل‌توجهی در مسیر پیشرفت و ارتقا داشته است.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادران، از مسئولان، اعضای هیئت‌رئیسه و حوزه پژوهش دانشگاه فسا قدردانی کرد و افزود: یکی از نقاط قوت دانشگاه حضور استاد فرجام است؛ مدیری پژوهش‌محور، دقیق و تعامل‌گرا که با وجود محدودیت‌های دسترسی، شبکه‌سازی مؤثری در حوزه پژوهش ایجاد کرده و نقش مهمی در ارتقای این دانشگاه داشته است.

پژوهش دانشگاهی باید به حل مسئله برسد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران بخش عمده سخنان خود را به مفهوم «ترجمان دانش» اختصاص داد و اظهار کرد: دانشگاه‌های نسل نو باید پژوهش را از مرحله تولید به مرحله کاربرد برسانند. پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند مسئله‌ای از جامعه را حل کند.

وی به عنوان نمونه به غربالگری نوزادان برای کم‌کاری مادرزادی تیروئید اشاره کرد و گفت: این طرح ملی، محصول یک پژوهش ساده در استان اصفهان بود که بعداً تبدیل به برنامه‌ای حیاتی برای سلامت نوزادان شد. این یعنی پژوهش اگر درست هدایت شود، جامعه را متحول می‌کند.

دعوت به نقش‌آفرینی دانشجویان در پژوهش و فناوری

توکلی با توصیه به دانشجویان که پژوهش را در برنامه حرفه‌ای خود جدی بگیرند و گفت: در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز مانند فسا، تمرکز ویژه‌ای روی توسعه پژوهش و فناوری با محوریت دانشجویان داریم. تفاهم‌نامه مشترکی نیز در دست نهایی شدن است تا تبادل علمی و تحقیقاتی دو دانشگاه افزایش یابد.

کم‌انگیزگی، چالش امروز دانشگاه‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از مشکلات فعلی دانشگاه‌ها را کاهش انگیزه در میان دانشجویان و حتی اعضای هیئت‌علمی دانست و افزود: برای مقابله با این وضعیت باید نقاطی که ارزش‌آفرینی و همگرایی ایجاد می‌کنند تقویت شود. دانشگاه‌ها وقتی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که در مسیر حل مسائل جامعه حرکت کنند.

هم‌سن بودن دو دانشگاه ایران و فسا

توکلی با اشاره به پنجاهمین سالگرد دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: دانشگاه فسا و دانشگاه ایران تقریباً هم‌سن هستند و هر دو تجربه‌هایی مشترک در مسیر رشد و بلوغ دانشگاهی دارند.