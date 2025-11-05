مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: سفر احمد میدری با هدف بررسی ظرفیت‌های اشتغال، حمایت از صنایع تولیدی، توسعه مسکن کارگری و تقویت سرمایه انسانی ماهر در قالب طرح «ایران ماهر» انجام می‌شود.

مختار احمدی افزود: برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مراسم استقبال رسمی در شهرستان زرندیه آغاز و با حضور در گلزار شهدای مامونیه به مقام شامخ شهدا ادای احترام خواهد کرد.

وی افزود: در ادامه این سفر، عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکن کارگری و امضای تفاهم‌نامه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های رفاهی کارگران برگزار می‌شود.

احمدی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس با حضور در شهرستان ساوه، از واحدهای تولیدی بازدید کرده و ضمن آشنایی با ظرفیت‌های صنعتی منطقه، در نشست شورای اداری شهرستان شرکت خواهد کرد تا مسائل مرتبط با اشتغال، تعاونی‌ها و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در بخش دوم سفر، احمد میدری با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه شهرستان دیدار می‌کند و در مراسم گلباران مزار شهدا حضور می‌یابد.

احمدی افزود: همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» از دیگر برنامه‌های این سفر است که با حضور وزیر تعاون، استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ملی و استانی در استانداری مرکزی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: بازدید از برخی واحدهای صنعتی شهر اراک و مراکز ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و توانبخشی به جامعه هدف بهزیستی، از جمله برنامه‌های پایانی سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی خواهد بود.