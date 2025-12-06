امید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزشهای دانشگاهی نیازمند تعامل مستمر با فضای حرفهای است، اظهار داشت: برگزاری همایش بزرگ روز حسابدار فرصتی فراهم میکند تا مسیرهای مهارتسازی، الزامات ورود به بازار کار و نگرانیهای دانشجویان در فضایی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه این رویداد با محورهایی همچون مسیر دانشگاه تا بازار کار، طرح پرسشهای دانشجویی و واکاوی چالشهای مهارتی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: تلاش شده است دغدغههای واقعی دانشجویان به زبان علمی و در قالب مباحث کاربردی طرح و جمعبندی شود تا خروجی آن برای شرکتکنندگان قابل استفاده باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین به جنبه علمی این همایش اشاره کرد و افزود: حضور استادانی همچون نورش، مهرانی و اسدی که از چهرههای شناختهشده حوزه حسابداری هستند، به غنای علمی برنامه میافزاید و موجب میشود گفتوگوها از سطح کلیات عبور کرده و به پرسشهای اساسی دانشجویان درباره آینده حرفهای و مهارتهای لازم ورود به بازار کار پاسخ روشنتری داده شود.
وی ادامه داد: طراحی بخشهایی مانند میزگرد تخصصی و گفتوگوی مستقیم با اساتید سبب میشود دانشجویان بتوانند در فضایی بازتر موانع پیش روی خود را مطرح کرده و در همان جلسه پاسخهای علمی، دقیق و مبتنی بر تجربه دریافت کنند.
فرجی در بخش دیگری از سخنان خود زمان و مکان برگزاری این همایش را اعلام کرد و گفت: این برنامه ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در قم برگزار خواهد شد و با مشارکت انجمن علمی حسابداری این دانشکدگان و همکاری دانشگاهها و انجمنهای علمی استان قم شکل میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزون بر بخشهای تخصصی، تقدیر از برترینهای حوزه حسابداری و اجرای برنامههایی با فضای شاد و پرنشاط نیز در نظر گرفته شده تا ضمن حفظ جدیت و محتوای علمی، شور و انگیزه بیشتری برای دانشجویان ایجاد شود و همایش با نشاط علمی همراه باشد.
قم- همایش ملی روز حسابدار در قم با محوریت مهارتافزایی و پیوند دانشگاه و بازار کار برگزار میشود.
امید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزشهای دانشگاهی نیازمند تعامل مستمر با فضای حرفهای است، اظهار داشت: برگزاری همایش بزرگ روز حسابدار فرصتی فراهم میکند تا مسیرهای مهارتسازی، الزامات ورود به بازار کار و نگرانیهای دانشجویان در فضایی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما