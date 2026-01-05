مقدم: ۱۶ دی روز تقویت جهاد تبیین در سنگر دانشگاه است

احمد علی مقدم، به مناسبت ۱۶ دیماه «روز شهدای دانشجو» در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح جایگاه ویژه دانشگاه و دانشجو در مسیر انقلاب اسلامی پرداخت.
وی با تبریک و گرامیداشت این روز تاریخی، دانشجویان شهید را الگوهای بیبدیل تعهد و تخصص خواند و تأکید کرد: خون این عزیزان سند ماندگاری پیوند عمیق علم و جهاد است.
مقدم، ۱۶ دی را نه تنها روزی برای یادآوری خاطرات، بلکه روز بازخوانی رسالت امروز نسل دانشجو دانست و اظهار داشت: دانشگاه صرفاً محیطی برای کسب مدرک نیست، بلکه سنگر بصیرت و مقاومت در برابر هجمههای فکری و فرهنگی دشمن است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: دانشجویان شهید با ترک کلاس درس و حضور در جبههها به ما نشان دادند که در هر زمان و مکان وظیفه اصلی دفاع از اسلام و انقلاب است.
این کارشناس سیاسی، وظیفه امروز دانشجویان را جهاد تبیین خواند و تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمن با ابزار رسانه و جنگ نرم قصد تحریف واقعیتها و یأسآفرینی در جامعه را دارد دانشجویان باید در خط مقدم جبهه فرهنگی باشند و هر دانشجویی باید یک افسر آگاه و با بصیرت در این جنگ نابرابر باشد و با سلاح علم و ایمان، شبهات را پاسخ دهد.
مقدم، افزود: دانشگاهیان باید با تکیه بر دانش روز و ریشههای عمیق فکری انقلاب طرحهای علمی و پژوهشی ارائه دهند که اثبات کننده حقانیت نظام اسلامی در عرصههای جهانی باشد.
وی ادامه داد: این کار نیازمند تقویت پیوند میان استاد، دانشجو و نهادهای انقلابی درون دانشگاه است تا خروجی علم صرفاً تئوری نماند، بلکه مبدل به راهکار عملی برای حل مشکلات کشور شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به نقش حزب موتلفه در حمایت از جریانهای دانشجویی انقلابی اشاره کرد و افزود: آرمانهای شهدای دانشجو همان آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است که توسط حضرت امام (ره) تبیین شد و امروز در پرتو ولایت فقیه ادامه دارد.
مقدم، با بیان اینکه ۱۶ دی روز میثاق مجدد جامعه دانشگاهی با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری است بیان کرد: دانشجویان شهید نه تنها در جبهه نظامی پیشتاز بودند، بلکه با درک صحیح از شرایط زمانه خود درسهای بزرگی از ولایتمداری، ایستادگی و فداکاری را برای نسلهای بعد به یادگار گذاشتند.
وی گفت: برای پاسداشت خون این شهیدان باید مطالبات مقام معظم رهبری از جامعه علمی را به دقت پیگیری کنیم و در جهت ایجاد تحول و پیشرفت علمی در کشور کوشا باشیم.
مقدم، با تأکید بر اینکه جنبش دانشجویی اصیل همواره انقلابی، عدالتخواه و ضد استکبار بوده است خاطرنشان کرد: دانشگاهیان امروز باید بیش از پیش هوشیار باشند تا جریانهای نفوذی نتوانند دانشگاه را از مسیر اصلی خود منحرف سازند.
وی افزود: راه نجات کشور و پیشرفت علمی، حرکت با تخصص، تعهد، بصیرت و ولایت مداری در مسیر شهدای دانشجو است.
