واژگونی یک خودرو در محور خاش - پشتکوه یک کشته و ۵ مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خمر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در محور فرعی خاش - پشتکوه، که بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان ادامه داد: در بررسی صورت گرفته مشخص شد، علت این تصادف عدم توجه به جلو بوده که متأسفانه در اثر این تصادف یک نفر فوت و ۵ نفر از سرنشینان مجروح شدند.

وی در پایان تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه کامل و کافی به جلو و جوانب و از هرگونه عجله و شتاب بی مورد بپرهیزند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.