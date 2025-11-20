ملاعبدالله بهابادی مکتب‌ سازی را در تاریخ ایران رقم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد مبلغی صبح پنجشنبه در همایش بینالمللی بزرگداشت آیتالله بهابادی یزدی، با اشاره به اینکه تمدنهای پایدار بر پایه توازن شکل میگیرند، گفت: هر تمدنی زمانی میتواند خلاق و ماندگار باشد که میان عرصههای مختلف علم، عمل، اخلاق و اجتماع تعادل برقرار کند. وی افزود: قرآن کریم نیز وقتی از تعامل امت اسلامی با دیگر امتها سخن میگوید، عنصر «تعادل» را محور قرار میدهد؛ زیرا سخن از تمدن، سخن از تعادل و توازن است.
وی با تأکید بر اهمیت «توازن تمدنی» ادامه داد: نقطه آغاز این توازن، توازن معرفتی است؛ یعنی زمانی که دانشها و اندیشههای گوناگون بتوانند در کنار هم بنشینند و تبادل فکری ایجاد کنند، زمینه تولد یک تمدن واقعی فراهم میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری جغرافیای فرهنگی و حافظه تاریخی شیراز، تجربه اجتماعی و سنتهای فلسفی، عرفانی و فقهی این دیار را بسترساز شکلگیری یک «اکوسیستم تمدنی» دانست و افزود: نقش تمدنآفرین شیراز را نباید ساده نادیده گرفت. این شهر همواره محل توازن میان معقول و منقول، و میان فقه و فلسفه بوده است.
آیت الله مبلغی با اشاره به تاریخ دیرینه و هویت معنوی شیراز گفت: شیراز در طول قرنها مامنی امن و پذیرای بزرگان بوده و حتی اهل بیت (ع) نیز در این سرزمین از میزبانی ارزشمندی برخوردار شدند. چنین پیشینهای نشاندهنده یک تمدن استوار و متعادل است.
وی به نقش «ذوق و عرفان» در تمدنسازی اختصاص اشاره کرد و ادامه داد: انسان بدون حس و ذوق، انسانی متعادل نیست و نمیتواند به درک صحیحی از انسانیت و در ادامه اسلام برسد. جهاندوستی و جمالدوستی از بنیانهای شکلدهنده تجربه انسانیاند و همین مسئله نشان میدهد چرا رهبر معظم انقلاب چنین توجه عمیقی به شعر دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: برای حفظ این توازن انسانی، ما تا همیشه به بزرگانی همچون سعدی، حافظ و ملاصدرا نیازمندیم؛ زیرا آنان پایههای ذوق، حکمت و زیباییشناسی در فرهنگ ایرانی و اسلامی را بنا نهادهاند.
آیت الله مبلغی شخصیتهای برخاسته از این مکتب را «جامعالاطراف» خواند و گفت: ملأ عبدالله بهابادی را باید آیینهای دانست که مدرسه شیراز در آن تجلی یافته است. او نمود کامل توازن معنوی و معرفتی بود؛ تسلط بر منطق و فلسفه، عمق در فقه، اثرگذاری اجتماعی، تولیت حرم علوی و تبدیل دانش به ظرفیت اجتماعی از ویژگیهای برجسته این عالم بزرگ محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش نهادی و تاریخی آیتالله بهابادی ادامه داد: این عالم برجسته در نقطهای حساس از تاریخ قرار داشت و شناخت شخصیت او به شناخت آن دوره تاریخی و نیز فهم بهتر جایگاه شیراز کمک میکند که با ایجاد معرفت متوازن، درونیسازی آن در انسانها و بروز اجتماعی این معرفت در قالب شخصیتهایی مانند ملأ عبدالله، حلقههای تمدنسازی را تکمیل کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر خصلت «مکتبسازی» آیتالله بهابادی تصریح کرد: شخصیتی که نتواند در مسیر تمدنسازی قرار گیرد، هنوز به پختگی لازم نرسیده است؛ اما ملأ عبدالله بهابادی مکتبساز بود و این موضوع در شاگرد پروری او آشکار است، چنانکه شیخ بهایی یکی از متوازنترین عالمان تاریخ ایران و اسلام در مکتب او پرورش یافت.
