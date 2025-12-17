به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح چهارشنبه در همایش روز ملی صنعت حمل ونقل ضمن گرامیداشت این روز و قدردانی از فعالان حوزه حمل ونقل در شهرستان اردبیل اظهار کرد: یکی از رویکردهای اساسی در شهر اردبیل توسعه حمل ونقل پاک است و در این راستا زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود.

وی سرمایه گذاری در حمل ونقل پاک شهری را گامی بزرگ برای توسعه پایدار شهری عنوان کرد و گفت: حرکت به شهر هوشمند هم یکی از ضرورت‌ها در اردبیل است که در این زمینه اقدامات وطرح هایی انجام شده و در حال انجام است و اردبیل در مسیر همگامی با تجربه‌های جهانی در حوزه هوشمند سازی است.

فرماندار اردبیل با اشاره به اجرا و افتتاح طرح کارت بیلت الکترونیک، نرم افزار ۱۳۳ و پارک سوار میدان فاطمیون، افزود: این طرح‌های در راستای مدیریت و کاهش ترافیک شهر اردبیل مؤثر است و باید از تجربه‌های موفق جهانی وهوش مصنوعی در حوزه حمل ونقل در شهر اردبیل استفاده شود.این پروژه‌ها در واقع نشان از عزم جدی مدیریت شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان است و ما این طرح‌ها را سرمایه گذاری برای آینده می‌دانیم.

قلندری ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان اردبیلی در توسعه و پیشرفت شهر خواستار تعامل و اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف توسعه شهر اردبیل شد.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه آینده حمل و نقل عمومی شهر اردبیل، نیازمند طرح جامع و بلند مدت است؛ گفت: توسعه حمل و نقل عمومی در راستای سیاست‌های دولت که نوسازی و توسعه است باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز تصریح کرد: بایستی به وسیله شبکه‌های یکپارچه، حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل برون شهری متصل شود.

در این مراسم از فعالان حوزه حمل و نقل شهر اردبیل قدردانی و از سامانه کارت بلیت الکترونیکی ناوگان حمل ونقل و نرم افزار ۱۳۳ رونمایی شد.