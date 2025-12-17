به گزارش خبرگزاری مهر، میرمحمد سید هاشمی ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت حمل‌ونقل عمومی در اردبیل اظهار کرد: در تمام دنیا یکی از ابزارهای توسعه و معیاری برای سنجش اینکه آیا یک کشور توسعه‌یافته است یا نه، میزان اهمیت و توسعه حمل‌ونقل عمومی است. اگر حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد، آن شهر یا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد و هزینه و سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری اساسی برای هر کشور تلقی می‌شود.

وی افزود: به‌صورت جدی سالانه حدود ۹ درصد از تولید ناخالص ملی کشور از صنعت حمل‌ونقل تأمین می‌شود و یکی از تأثیرگذارترین حوزه‌ها در اقتصاد کشور، حمل‌ونقل است. از فعالان این عرصه هر چقدر هم تلاش شود، باز هم جای کار و تکلیف باقی است.

رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر اشتغال در صنعت حمل‌ونقل وجود دارد، گفت: سالانه ۵۰۰ میلیون تن بار از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا می‌شود و ۱۷ میلیون تن نیز به‌صورت سالانه ترانزیت کالا انجام می‌شود. با ارائه این آمار می‌خواهیم به اهمیت حمل‌ونقل در سطح کشور اشاره کنیم.

سیدهاشمی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ بحث هوشمندسازی را مطرح کردیم و امروز خداوند را شاکریم که هر روز یک قدم به تحقق این شعار نزدیک‌تر می‌شویم و بسترهای شهر هوشمند در اردبیل فراهم شده است. با توجه به اینکه بحث شهرنشینی هر روز در حال گسترش است، افزایش ناخواسته شهرنشینی و رشد آن، فشار زیادی بر ساختار حمل‌ونقل وارد می‌کند.

رئیس شورای شهر اردبیل تصریح کرد: در این راستا، در حوزه حمل‌ونقل دو راه مشخص وجود دارد؛ یا باید مدیریت تقاضا را فعال کنیم یا عرضه را افزایش دهیم. ارتقای عرضه در چهار سال گذشته با اجرای اقدامات عمرانی متعدد از جمله احداث تقاطع‌های غیرهمسطح و بازگشایی معابر انجام شده است، اما این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست.

وی افزود: برای مدیریت اصولی، باید عرضه را نیز به‌صورت هوشمند مدیریت کرد. در همین راستا، برای استقرار سیستم‌های نوین مدیریت ترافیک، مرکز مانیتورینگ راه‌اندازی شده است و با افزایش تعداد اتوبوس‌ها بتوانیم شهروندان را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی سوق دهیم.

سیدهاشمی گفت: شهر اردبیل در حال تبدیل شدن به یک کلان‌شهر است و زمانی که سیستم حمل‌ونقل به‌صورت جدی و هوشمند پیش برود، سیستم پویا شده و مراکز مختلف شهری به یکدیگر متصل می‌شوند و سفرها به شکل بهینه انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای مترو در اردبیل با توجه به جمعیت، توجیه اقتصادی ندارد، اما سیستم تراموا می‌تواند پاسخگوی نیاز شهر باشد. در حال حاضر روزانه ۳۵۰ هزار نفر تقاضای سفر در شهر اردبیل وجود دارد که اگر این میزان سفر با رضایت انجام شود، به‌معنای رضایت ۳۵۰ هزار نفر از نظام حمل‌ونقل شهری است. همچنین روزانه حدود ۶۰ هزار نفر از طریق اتوبوس در سطح شهر جابه‌جا می‌شوند.

رئیس شورای شهر اردبیل عنوان کرد: نرم افزار ۱۳۳، کارت بلیط الکترونیک و پارک سوار میدان فاطمیون از جمله سه طرح در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری بود که امروز رونمایی شده و افتتاح شد.

سیدهاشمی ادامه داد: شهروندان برای بهره‌مندی از نرم افزار ۱۳۳، می‌توانند سامانه جامع اردبیل من را از کافه بازار دانلود کرده و وارد بخش حمل ونقل و ترافیک( https://ardabilman.ir/vehicle) شده و از سامانه مورد نظر استفاده کنند. و همچنین رانندگان و شهروندان‌نیز می‌توانند این نرم افزار را از لینک https://ardabilman.ir/software دانلود کنند.