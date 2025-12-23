حسن زاده:دانشگاه محقق اردبیلی پیشگام مرکز نوآوری هوش مصنوعی اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنزاده عصر سهشنبه در دیدار با علیمحمد مصباحینیا، رئیس پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران، با اشاره به ظرفیتهای بالای دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: این دانشگاه با بهرهگیری از اساتید متخصص و انعقاد قراردادهای همکاری علمی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست جمهوری، پتانسیل مناسبی برای ایجاد یک مرکز نوآوری هوش مصنوعی محوری در سطح استان اردبیل دارد.
وی با تأکید بر فعالسازی نقش پژوهش و فناوری دانشگاه، افزود: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فعال با پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران ارتباط برقرار کرده و هماهنگیهای لازم برای برگزاری نشستهای مشترک میان اساتید دانشگاه و فعالان استانی انجام خواهد شد. همچنین، فضای مشترک مناسبی برای استقرار موقت فناوران و اساتید هوش مصنوعی استان توسط این دانشگاه تأمین میشود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه بر ضرورت ایجاد یک مرکز نوآوری تخصصی با توجه به پتانسیلها و نیازهای استان تأکید کرد و تصریح نمود: تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای موجود در استان برای ایجاد و تجهیز ساختمان مرکز نوآوری هوش مصنوعی استان اردبیل استفاده حداکثری شود.
از سوی دیگر، علیمحمد مصباحینیا، رئیس پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران، هدف اصلی این پردیس و مراکز نوآوری تحت نظارت آن در شهرهای مختلف (مانند تبریز، شیراز، مشهد و بیرجند) را تجاریسازی محصولات فناورانه و فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد ایدهها و نوآوریها دانست.
مصباحینیا اضافه کرد: این مراکز با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی در حال ایفای نقش مؤثر در حل بسیاری از مسائل و نیازهای کلیدی کشور هستند.
