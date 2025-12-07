به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده اظهار کرد: هر ساله و در ایام فصل پاییز برخی افراد سودجو در دشت‌های مستعدی که پرنده در معرض خطر انقراض هوبره در حال زمستان گذرانی است اقدام به گذاشتن تله‌هایی برای زنده گیری این پرنده کمیاب می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: بدین منظور در یک اقدام به موقع و در گشتی مشترک با یگان‌های حفاظت شهرستان دشتستان و پاسگاه محیط بانی حله این تله‌ها که در بخشی از حوزه استحفاظی شهرستان دشتستان ایجاد شده بودند تخریب شد.

وی گفت: در این راستا بیش از ۳۰۰ تله زنده گیری این پرنده در معرض خطر انقراض تخریب و تمامی مسیرهای مسدود شده منتهی به این تله‌ها که بالغ بر بیش از ۸ کیلومتر می‌شدند مورد تخریب قرار گرفت.



فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر در تکمیل خبر افزود: به موجب اصلاحیه مصوبه شماره ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست برای هر قطعه هوبره (بالغ، جوجه و تخم) مبلغ یک میلیارد و ۱ ۸۴ م یلیون و ۳ ۸۳ هزار ریال معادل ۱۱۸ میلیون و ۴ ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان علاوه بر مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.

سیداحسان موسوی افزود: طبیعت نیاز به حمایت عمومی مردم دارد و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه‌ای است همگانی که برعهده عموم مردم گذاشته شده است.

وی افزود: همشهریان و دوستداران طبیعت می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف گزارشات خود را به نزدیک ترین اداره یا پاسگاه محیط بانی اطلاع داده و یا تماس حاصل بگیرند، یگان حفاظت محیط زیست این آمادگی را دارد که به صورت قاطع با متخلفان زیست محیطی برخورد نماید.