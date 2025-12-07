زحمتکش: ۶ حلقه چاه غیرمجاز در رودهن و دماوند مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و مسدود شدن شش حلقه چاه غیرمجاز در اراضی شهرک انا شهر و نوده بخش رودهن خبر داد.

زحمتکش با اعلام این خبر گفت: با اخذ دستور قضائی و همکاری نیروی انتظامی، تیم بازرسی امور منابع آب دماوند موفق شد پنج حلقه چاه در شهرک اَنا شهر به عمق ۲۳۰ متر و با دبی پنج لیتر بر ثانیه شناسایی و مسدود کند. همچنین در نوده بخش رودهن، یک حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و ادوات حفاری آن توقیف شد.

وی افزود: با اجرای این اقدامات قانونی، از برداشت غیرمجاز حدود ۲۷ هزار مترمکعب آب در منطقه جلوگیری شد و تمامی ادوات بهره‌برداری به انبار منتقل گردید.

مدیر امور منابع آب دماوند در پایان تأکید کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قوانین موجود با هرگونه تخلف در حوزه آب‌های سطحی و زیرزمینی برخورد قاطع خواهد داشت و اقدامات نظارتی در این زمینه با جدیت ادامه می‌یابد.