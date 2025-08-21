به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به ناترازی انرژی و بحران محدودیت منابع آبی در دماوند، و با پیگیری و هماهنگی فرماندار دماوند و تأکید دادستان این شهرستان، دستور قضائی برای انسداد چاه‌های غیرمجاز در منطقه مشا صادر و به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات، تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده و ادوات مربوطه نیز توقیف و به انبار امور منابع آب دماوند منتقل گردید.

مدیر منابع آب دماوند در پایان تاکید کرد: امور منابع آب دماوند مطابق قانون، با هرگونه تخلف در زمینه بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی با جدیت و اهتمام کامل برخورد قانونی خواهد کرد.