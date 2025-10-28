زحمتکش: از برداشت غیرمجاز ۱۶۵ هزار مترمکعب آب در دماوند جلوگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و پر و مسلوب‌المنفعه کردن یک حلقه چاه غیرمجاز در اراضی منطقه سربندان خبر داد.

زحمتکش در تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: با اخذ دستور قضائی از دادستان و با پیگیری و مساعدت فرماندار دماوند، تیم بازرسی و نظارت امور منابع آب شهرستان با همکاری نیروی انتظامی موفق به شناسایی و مسدودسازی یک حلقه چاه غیرمجاز به عمق ۱۱۳ متر و دبی ۳ لیتر بر ثانیه در محدوده سربندان شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، تمامی ادوات بهره‌برداری چاه توقیف و به انبار منتقل شد که با این اقدام از برداشت غیرمجاز حدود ۱۶۵ هزار مترمکعب آب جلوگیری به‌عمل آمد.

مدیر امور منابع آب دماوند در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: این اداره بر اساس قانون، با هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.