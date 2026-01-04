به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست هماهنگی شورای مدیران بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی ضرورت و امری اجتنابناپذیر است و باید از توانمندیهای این فناوری در خدمترسانی و انجام مأموریتهای سازمان بهره گرفت.
وی افزود: هوش مصنوعی موجب افزایش سرعت و دقت عملکرد میشود و با ارتقای کیفیت خدمات، رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: صیانت از اراضی کشاورزی از اولویتهای مهم سازمان است و در این راستا لازم است بازدیدهای نظارتی از استانها بهصورت مستمر انجام و عملکرد آنها بررسی شود.
وی تأکید کرد: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید بهعنوان یک اولویت اساسی دنبال شود تا بتوان از زمینهای مرغوب کشور حفاظت کرد.
نامدار تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب اهمیت ویژهای دارد و در صدور مجوزهای تغییر کاربری این اراضی باید نهایت دقت اعمال شود، چرا که این زمینها نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند.
وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم وضعیت موجود اراضی کشاورزی حفظ شود و زمینهای مرغوب از چرخه تولید خارج نشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به موضوع رفع تداخلات اراضی گفت: تعیین تکلیف رفع تداخلات اراضی در کشور از دیگر اولویتهای مهم سازمان است و باید برنامهریزی بهگونهای باشد که تعداد پلاکهای بررسیشده با مساحت آنها همخوانی داشته باشد.
نامدار همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بسیار مهم دانست و گفت: مقدمات اجرای این قانون باید با سرعت و دقت کافی فراهم شود.
