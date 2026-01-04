  1. اقتصاد
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

سازمان امور اراضی خدمات‌دهی خود را با هوش مصنوعی بهبود می‌دهد

سازمان امور اراضی خدمات‌دهی خود را با هوش مصنوعی بهبود می‌دهد

رئیس سازمان امور اراضی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های کاری سازمان تاکید کرد و گفت: به‌کارگیری این فناوری موجب افزایش سرعت و دقت عملکردها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست هماهنگی شورای مدیران بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی ضرورت و امری اجتناب‌ناپذیر است و باید از توانمندی‌های این فناوری در خدمت‌رسانی و انجام مأموریت‌های سازمان بهره گرفت.

وی افزود: هوش مصنوعی موجب افزایش سرعت و دقت عملکرد می‌شود و با ارتقای کیفیت خدمات، رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: صیانت از اراضی کشاورزی از اولویت‌های مهم سازمان است و در این راستا لازم است بازدیدهای نظارتی از استان‌ها به‌صورت مستمر انجام و عملکرد آن‌ها بررسی شود.

وی تأکید کرد: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید به‌عنوان یک اولویت اساسی دنبال شود تا بتوان از زمین‌های مرغوب کشور حفاظت کرد.

نامدار تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب اهمیت ویژه‌ای دارد و در صدور مجوزهای تغییر کاربری این اراضی باید نهایت دقت اعمال شود، چرا که این زمین‌ها نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند.

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم وضعیت موجود اراضی کشاورزی حفظ شود و زمین‌های مرغوب از چرخه تولید خارج نشود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به موضوع رفع تداخلات اراضی گفت: تعیین تکلیف رفع تداخلات اراضی در کشور از دیگر اولویت‌های مهم سازمان است و باید برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که تعداد پلاک‌های بررسی‌شده با مساحت آن‌ها همخوانی داشته باشد.

نامدار همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بسیار مهم دانست و گفت: مقدمات اجرای این قانون باید با سرعت و دقت کافی فراهم شود.

