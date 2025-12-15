به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ همایش ملی پژوهش و فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حوزه کشاورزی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حال برگزاری است.
غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در همایش هفته پژوهش، گفت: امروز با چالشهای زیادی مثل کمبود آب، تغییر اقلیمی، ناترازی ها و… در بخش کشاورزی مواجه هستیم که بارها بیان شده است. رفع این مشکلات فقط با فناوری، نوآوری و دانشبنیانها شدنی خواهد بود.
وی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مرجعیت بخش کشاورزی بوده که در یک سال اخیر، ۵۰ درصد انتشارات حوزه کشاورزی اعم از انتشار کتاب و مقاله و نیز دستورالعملها و یافتههای قابل ترویجی در این سازمان تات تولید شده است.
وی به برنامههای اصلاحی تات اشاره کرد و گفت: اصلاحات با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود آب و مصرف آن انجام شد. همچنین برنامههای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس سند بالادست امنیت غذایی و برنامه ۵ ساله پیشرفت تدوین شده است تا رفع چالشها پیگیری شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از گفتمان شکل گرفته در حوزه تحقیق و پژوهش حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: در بخش تحقیقات سازمان تات، تحقیق برای توسعه به جای تحقیق برای تحقیق نشسته است. ضمن اینکه تحقیق اثربخش به جای مقاله محوری برجسته شده است.
وی به بازنگری ۲۰ طرح کلان این سازمان اشاره کرد و گفت: ما با کمک از پژوهشگران به آسیبشناسی این طرحهای کلان پرداختیم و بازآفرینی شدند.
گلمحمدی افزود: در حوزه دیپلماسی، ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه و دوست داریم. امسال ۹ محقق جوان این سازمان برای گذراندن دورهای یک ساله به عنوان فرصت مطالعاتی به چین اعزام خواهند شد که هزینه آن با خود کشور چین است. این دوره مربوط به آموزش بخش اصلاح نژاد و مولکولی در حوزه باغبانی، زراعت و کرم ابریشم خواهد بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان به امضا تفاهمنامه سازمان تات با برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ما از تمام پایان نامههایی که برای مشکلات بخش کشاورزی راهکار پیشنهاد دهند حمایت مالی ۱۰۰ درصدی خواهیم داشت که در راستای اهمیت پژوهش است.
