عزیزی: محموله بزرگ قاچاق گاز مایع در ایرانشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک محموله بزرگ قاچاق گاز مایع شامل ۱۶ دستگاه تانکر حامل گاز مایع توسط نیروهای مشترک وزارت اطلاعات و اداره تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، در ایرانشهر شناسایی و توقیف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: این عملیات در محدوده بازارچه مرزی «پیشین» و در نتیجه همکاری گسترده میان دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور انجام شده است.
وی افزود: این اقدام نمادی از عزم جدی نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق کالا و صیانت از اقتصاد ملی است و فعالیتهای مشکوک در سطح استان بهصورت مستمر رصد میشوند.
عزیزی با تأکید بر همکاری تعیینکننده میان نهادهای اطلاعاتی و تعزیرات، گفت: مبارزه با قاچاق کالا مانع از آسیبهای سنگین به تولید داخلی و حقوق مصرفکنندگان میشود.
وی از صدور فوری دستورات قانونی و تشکیل پروندههای قضائی برای متخلفان خبر داد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیتهای قاچاق را از طریق مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان همچنین از تلاشها و پیگیریهای نیروهای امنیتی و سرپرست اداره تعزیرات ایرانشهر قدردانی کرده و از تداوم قاطع مبارزه با قاچاق در هماهنگی با سایر دستگاههای نظارتی خبر داد
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