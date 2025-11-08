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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۷

عزیزی: محموله بزرگ قاچاق گاز مایع در ایرانشهر کشف شد

عزیزی: محموله بزرگ قاچاق گاز مایع در ایرانشهر کشف شد

زاهدان - مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از کشف محموله بزرگ قاچاق گاز مایع در ایرانشهر، شامل ۱۶ دستگاه تانکر حامل گاز مایع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک محموله بزرگ قاچاق گاز مایع شامل ۱۶ دستگاه تانکر حامل گاز مایع توسط نیروهای مشترک وزارت اطلاعات و اداره تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، در ایرانشهر شناسایی و توقیف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: این عملیات در محدوده بازارچه مرزی «پیشین» و در نتیجه همکاری گسترده میان دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور انجام شده است.

وی افزود: این اقدام نمادی از عزم جدی نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق کالا و صیانت از اقتصاد ملی است و فعالیت‌های مشکوک در سطح استان به‌صورت مستمر رصد می‌شوند.

عزیزی با تأکید بر همکاری تعیین‌کننده میان نهادهای اطلاعاتی و تعزیرات، گفت: مبارزه با قاچاق کالا مانع از آسیب‌های سنگین به تولید داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی از صدور فوری دستورات قانونی و تشکیل پرونده‌های قضائی برای متخلفان خبر داد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت‌های قاچاق را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان همچنین از تلاش‌ها و پیگیری‌های نیروهای امنیتی و سرپرست اداره تعزیرات ایرانشهر قدردانی کرده و از تداوم قاطع مبارزه با قاچاق در هماهنگی با سایر دستگاه‌های نظارتی خبر داد

کد مطلب 6648306

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
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      پاسخ
      هر روز آمار قاچاق داره افزایش پیدا میکنه... چرا یه راهکار درست برای ایجاد مشاغل ارائه نمیشه

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