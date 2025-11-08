عزیزی: محموله بزرگ قاچاق گاز مایع در ایرانشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک محموله بزرگ قاچاق گاز مایع شامل ۱۶ دستگاه تانکر حامل گاز مایع توسط نیروهای مشترک وزارت اطلاعات و اداره تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، در ایرانشهر شناسایی و توقیف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: این عملیات در محدوده بازارچه مرزی «پیشین» و در نتیجه همکاری گسترده میان دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور انجام شده است.

وی افزود: این اقدام نمادی از عزم جدی نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق کالا و صیانت از اقتصاد ملی است و فعالیت‌های مشکوک در سطح استان به‌صورت مستمر رصد می‌شوند.

عزیزی با تأکید بر همکاری تعیین‌کننده میان نهادهای اطلاعاتی و تعزیرات، گفت: مبارزه با قاچاق کالا مانع از آسیب‌های سنگین به تولید داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی از صدور فوری دستورات قانونی و تشکیل پرونده‌های قضائی برای متخلفان خبر داد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت‌های قاچاق را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان همچنین از تلاش‌ها و پیگیری‌های نیروهای امنیتی و سرپرست اداره تعزیرات ایرانشهر قدردانی کرده و از تداوم قاطع مبارزه با قاچاق در هماهنگی با سایر دستگاه‌های نظارتی خبر داد