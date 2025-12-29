  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۴

کشف ۲۶ تن برنج و ۸۰۰ کارتن روغن قاچاق در انبار غیرمجاز چابهار

کشف ۲۶ تن برنج و ۸۰۰ کارتن روغن قاچاق در انبار غیرمجاز چابهار

چابهار - یک انبار احتکار توسط ماموران تعزیرات حکومتی در شهرستان چابهار کشف شد که حاوی حدود ۲۶ تن برنج و ۸۰۰ کارتن روغن قاچاق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از کشف و پلمپ یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی در شهرستان چابهار خبر داد و گفت: این انبار حاوی حدود ۲۶ تن برنج و ۸۰۰ کارتن روغن بود و پرونده تخلف جهت رسیدگی و صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای قاطعانه دستورات سازمانی و تأکید بر نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال و احتکار در حوزه کالاهای اساسی، گشت‌های مشترک نظارتی در سطح شهرستان چابهار فعال شدند.

وی افزود: کارگروه ویژه نظارت، متشکل از نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی چابهار، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی، اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی، طی یک گشت میدانی هدفمند موفق به شناسایی و توقف فعالیت یک انبار غیرمجاز شدند.

عزیز تأکید کرد: در بازرسی صورت گرفته از این انبار بزرگ، مشخص شد که مقادیر زیادی از کالاهای اساسی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شده است. اقلام کشف شده شامل حدود ۲۶ تن برنج و تقریباً ۸۰۰ کارتن روغن بود.

وی گفت: بلافاصله پس از کشف تخلف، انبار مذکور با دستور مقامات قضائی پلمپ گردید. در این زمینه، پرونده تخلف بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شده و مستقیماً جهت رسیدگی قانونی، صدور حکم مقتضی و اعمال جریمه‌های لازم به اداره تعزیرات حکومتی چابهار ارجاع داده شده است تا با متخلفان به اشد مجازات برخورد شود.

کد خبر 6705475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها