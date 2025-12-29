کشف ۲۶ تن برنج و ۸۰۰ کارتن روغن قاچاق در انبار غیرمجاز چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از کشف و پلمپ یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی در شهرستان چابهار خبر داد و گفت: این انبار حاوی حدود ۲۶ تن برنج و ۸۰۰ کارتن روغن بود و پرونده تخلف جهت رسیدگی و صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای قاطعانه دستورات سازمانی و تأکید بر نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال و احتکار در حوزه کالاهای اساسی، گشت‌های مشترک نظارتی در سطح شهرستان چابهار فعال شدند.

وی افزود: کارگروه ویژه نظارت، متشکل از نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی چابهار، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی، اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی، طی یک گشت میدانی هدفمند موفق به شناسایی و توقف فعالیت یک انبار غیرمجاز شدند.

عزیز تأکید کرد: در بازرسی صورت گرفته از این انبار بزرگ، مشخص شد که مقادیر زیادی از کالاهای اساسی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شده است. اقلام کشف شده شامل حدود ۲۶ تن برنج و تقریباً ۸۰۰ کارتن روغن بود.

وی گفت: بلافاصله پس از کشف تخلف، انبار مذکور با دستور مقامات قضائی پلمپ گردید. در این زمینه، پرونده تخلف بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شده و مستقیماً جهت رسیدگی قانونی، صدور حکم مقتضی و اعمال جریمه‌های لازم به اداره تعزیرات حکومتی چابهار ارجاع داده شده است تا با متخلفان به اشد مجازات برخورد شود.