از اجرای آثاری برای «وطن» تا فاش شدن «اسرار عشق» در کنسرت ارکستر ملی

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر موسیقی ملی ایران از مجموعه های تحت پوشش بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تازه ترین کنسرتی که شامگاه روز یکشنبه شانزدهم آذر در تالار وحدت تهران با عنوان «کنون به گوش می رسد» به رهبری ارکستر همایون رحیمیان پیش روی مخاطبان قرار گرفت، آثاری را به آهنگسازی سعید فرج پوری و خوانندگی وحید تاج در قالب سه بخش مجزا اجرا کرد.

سعید فرج پوری از چهره های شاخص موسیقی کلاسیک ایرانی در حوزه های آهنگسازی و نوازندگی کمانچه است که طی سال های گذشته آثار متعددی را در قالب فعالیت های فردی و همکاری با دیگر چهره های شناخته شده موسیقی کشورمان به سرانجام رسانده است.

در این مسیر تلاش برای رعایت عناصری چون «خلاقیت در ساختار و فرم» با تلفیق نگاه های به روز شده در موسیقی کلاسیک ایرانی و اضافه کردن خلاقیت های فردی در عین حفظ اصالت ها، خلق فضاهای موسیقایی جدید، اعتبار بخشی به تکنیک ها برای غنای بافت ملودیک و بیان عاطفی، ارائه حس شاعرانه و بیان دراماتیک با فراز و نشیب های عاطفی، تلفیق موسیقی کلاسیک ایرانی با دیگر فرهنگ های موسیقایی، توجه به بداهه نوازی به عنوان یکی از اصول نوازندگی از جمله شاخص های است که می توان برای فعالیت های فرج پوری برشمرد. فرآیندی که کوشش می کند «اصالت» و «نوآوری» در یک تلفیق کنار هم قرار گیرد و تبدیل به رسانه ای شود که می تواند احساسات و اندیشه را در قالب آثار بی کلام و با کلام پیش روی مخاطبان قرار دهد. چارچوبی که در این کنسرت هم ارکستر تلاش کرد تا بتواند چنین مفاهیمی را به شنونده ارائه دهد.

در بخش اول کنسرت که با عنوان «آواهای وطنم» با ترکیبی از ارکستر و تک نوازی کمانچه سعید فرج پور و تنظیم سپهر حجتی اجرا شد، قطعات «فراق یار»، «وصال» و «اورامان» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در بخش دوم این اجرای ویژه که صرفا با ترکیبی از نوازندگان سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران طراحی شده بود، آثاری دیگر از سعید فرج پوری همچون «سرگشته» با شعر شهره جواهری، «چهارمضراب سرمست»، «سازوآواز» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «برگ ریزان» و «اسرار عشق» با شعری از حافظ برای حاضران در تالار اجرا شد.

«نازنرگست» با شعر کمال کارگر، آهنگسازی سعید فرج پوری، تنظیم علیرضا دریایی، «چراغ زندگی» با شعر بیژن ترقی، آهنگسازی علی جعفریان، تنظیم همایون رحیمیان و «وطن» با شعر سیاوش کسرایی، آهنگسازی سعید فرج پوری و تنظیم علیرضا دریایی نیز عنوان قطعاتی بودند که در بخش سوم این کنسرت اجرا شدند.

اگرچه بسیاری از مخاطبان کنسرت شب گذشته ارکستر موسیقی ملی ایران در انتظار اجرای قطعه «هر که شود صید عشق» به عنوان یکی از آثار شاخص وحید تاج طی چند ماهه اخیر بودند اما به واسطه اینکه اجرای این اثر در رپرتوار شب گذشته تعریف نشده بود، وی تلاش کرد تا در قالب همین قطعات برنامه ریزی شده، فرآیند با کیفیت و قابل قبولی از صدای خود را به حاضران در تالار وحدت ارائه دهد.

تلاش برای رَسا بودن و اجرای ظریف تحریرها، توانمندی در ارائه لحنی پخته و احساسی، بیان درست و انتقال صحیح حس ترانه ها با بهره مندی از یک صدای لطیف اما قدرتمند از جمله ویژگی های صدای وحید تاج در خوانش قطعات است که او را تبدیل به یکی از هنرمندان دارای اصالت در حوزه خوانندگی موسیقی کلاسیک ایرانی کرده است.

در ترکیب ارکستر هم مازیار ظهیرالدینی نوازنده ویولن و کنسرت مایستر، امیر مینوسپهر، علیرضا خلج اسماعیلی، هلیا محمدولی بارفروش، رمیصا نفیسی، زهرا کریمی، فرناز دارویی، فاطمه بلادر، کیانا کاوه، فارس مخلصی نوازندگان ویولن یک، امیر نظری سالاری، بهنام آقاجانیان، نگین سمایی، حمید خدایی، رادمهر فلاح، الهام آقابابایی، صبا پورکریمی، آوا اخوان نوازندگان ویولن دو، هومن اتابکی، همایون هاشم زاده، پیمان ابوالحسنی، امیرحسین طایی، اشکان نظر، دنیا حاجی وندی، مهشید تاجیک نوازندگان ویولا، علی آقاجانی، غزاله شیرازی، نرگس فلاح پسند، رها ساجدی، امین چراغیان، هلیا پورکریمی، شقایق نجاتی نوازندگان ویولنسل، سروش کاکاوند، هادی اسماعیلی، پریا کرمی، نرگس باقری نوازندگان کنترباس گروه سازهای زهی ارکستر موسیقی ملی ایران در کنسرت شب گذشته را تشکیل می دادند.

در بخش دیگری از گروه نوازندگان نیز شهرام رکوعی، روشنک نوشی نوازندگان فلوت، فراز فراستلو نوازنده پیکولو، فرشید حفظی فرد نوازنده ابوا، محمد ملک لی، گلرخ رجایی نوازندگان کلارینت، امیر ملکی زاده نوازنده فاگوت، عرفان فرشی نوازنده تیمپانی، ماهان ببری نوازنده پرکاشن هنرنمایی کردند.

سعید فرج پوری و سهراب بحیرایی نوازندگان کمانچه، حمید قنبری نوازنده تمبک، ضرب زورخانه و بندیر، مریم ملا نوازنده تمبک، حسین رضایی نیا نوازنده دف، پوریا شیوافرد نوازنده نی، مژگان محمد حسینی نوازنده قانون، علی عابدین نوازنده سنتور، مسعود آذین و آناهیتا رمضانی نوازنده تار، کامیار روشن کار نوازنده تارباس، مهران خانزاده نوازنده عود نیز هنرمندان بخش سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران را تشکیل می دادند.

علی اکبر شکارچی نوازنده و موسیقی دان، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه و مدرس موسیقی، ارسلان کامکار نوازنده، رهبر ارکستر و آهنگساز، داود گنجه ای نوازنده و عضو هیئت مدیره خانه موسیقی، هوتن شکیبا بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، محمد اله یاری فومنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش های هنری بنیاد فرهنگی هنری رودکی برخی از مهمانان کنسرت روز شانزدهم آذر ارکستر موسیقی ایران بودند.