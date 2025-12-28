اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به منظور گرامی داشت یاد و خاطره سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه نهم دی برای پاسداشت هویت ملی، ایثار و همبستگی فرهنگی در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این رویداد که با مشارکت بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، آمده است: این رویداد کوششی هنری در بازخوانی یک شخصیت ماندگار ملی در حافظه تاریخی ملت ایران است؛ تلاشی که با زبان موسیقی سمفونیک و بیان هنری جهانی به بازنمایی مفاهیم مقاومت، مردم داری، مسئولیت و پیوند فرهنگی می‌پردازد.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته علاوه بر اجرای این کنسرت که رهبری ارکستر آن بر عهده نصیرحیدریان است، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز سخنرانی می‌کند.