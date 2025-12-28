  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی

اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی

ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» شامگاه سه شنبه نهم دی در گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی کنسرتی را در تالار وحدت تهران برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به منظور گرامی داشت یاد و خاطره سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه نهم دی برای پاسداشت هویت ملی، ایثار و همبستگی فرهنگی در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این رویداد که با مشارکت بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، آمده است: این رویداد کوششی هنری در بازخوانی یک شخصیت ماندگار ملی در حافظه تاریخی ملت ایران است؛ تلاشی که با زبان موسیقی سمفونیک و بیان هنری جهانی به بازنمایی مفاهیم مقاومت، مردم داری، مسئولیت و پیوند فرهنگی می‌پردازد.

اجرای ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته علاوه بر اجرای این کنسرت که رهبری ارکستر آن بر عهده نصیرحیدریان است، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز سخنرانی می‌کند.

کد خبر 6704386
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها