۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

اعلام جزئیات اولین کنسرت ارکستر موسیقی ملی در زمستان

تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری ارکستر همایون رحیمیان و همراهی تعدادی از خوانندگان مطرح موسیقی کشورمان طی روزهای دهم و یازدهم دی در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، نخستین اجرای خود در فصل زمستان را با کنسرت «مرا عاشق تر کن ... » روزهای ۱۰ و ۱۱ دی‌ در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

در این کنسرت جمعی از خوانندگان موسیقی ایرانی شامل فاضل جمشیدی، علی پویانیا و امیر رفعتی، ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی خواهند کرد.

در کنسرت «مرا عاشق تر کن ...»، ارکستر موسیقی ملی ایران منتخبی از آثار ماندگار آهنگسازان برجسته موسیقی ایرانی از جمله مرتضی نی‌داوود، جواد لشکری، عبدالحسین برازنده و مجید وفادار را اجرا می‌کند.

این کنسرت ۱۰ و ۱۱ دی‌ ۱۴۰۴، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان موسیقی ملی و ارکسترال می‌توانند برای تهیه بلیت از طریق سامانه هنرتیکت اقدام کنند.

علیرضا سعیدی

