۲۵۰۰ قلم کالای ضروری با اولویت مناطق محروم خوزستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز چهارشنبه در رزمایش توزیع این اقلام گفت: کالاهای توزیعشده شامل مخزن آب برای مناطق دارای بحران آب، فرش، بخاری گازی و نفتی و آبگرمکن هستند که ارزش ریالی آنها حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: در ۱۰ ماه گذشته با همت خیران و همراهی مردم استان، نزدیک به ۱۰ هزار قلم کالای خانگی شامل لوازم سرمایشی، گرمایشی و سایر اقلام ضروری بین خانوادههای نیازمند توزیع شده و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
مدیرکل کمیته امداد استان تأکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی کمیته امداد، تأمین لوازم ضروری زندگی برای خانوادههای تحت پوشش است و این کار بهصورت مستمر دنبال میشود.
شیبه با قدردانی از خیران و مردم استان گفت: اگر صنایع و شرکتهای فعال در خوزستان نیز در مسئولیتهای اجتماعی خود مشارکت بیشتری داشته باشند، میتوانیم با همافزایی مشکلات نیازمندان و فقرا را در استان به شکل مؤثرتری برطرف کنیم.
