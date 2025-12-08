حمایت سرمربی سابق تراکتور از تیم حسین نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دیناموماخاچ قلعه که محمدجواد حسین نژاد را در ترکیب خود دارد در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر روسیه نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند و با گذشت ۱۷ هفته در رده سیزدهم جدول قرار دارد و خطر سقوط به دسته پایینتر این تیم را تهدید میکند.
قربان بردیف سرمربی سابق تراکتور در گفتگویی به حمایت دینامو ماخاچ قلعه پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در دیدارهای آینده بتواند نتایج خوبی را کسب کند.
او در رابطه با وضعیت دینامو ماخاچ قلعه اظهار داشت: با ناراحتی زیادی متوجه شدم که حسنبی بیژیف، سرمربی تیم محبوب من دینامو ماخاچقلعه، از سمت خود استعفا داده است. زیرا برای من کاملاً روشن است که مشکلات این باشگاه موقتی است.
بردیف ادامه داد: نگران دینامو هستم و میخواهم از این باشگاه حمایت کنم؛ چرا که از بسیاری جهات، دینامو پروژهای خاص و در عین حال درست است که اجرای آن کار بسیار دشواری بوده. این را بهعنوان کسی میگویم که سالها در فوتبال تجربه داشته و فراز و نشیبهای زیادی را دیده است.
سرمربی باتجربه فوتبال روسیه با اشاره به شرایط فنی تیم افزود: شما تیم خوبی دارید؛ تیمی با روحیه جنگندگی بالا که هر بازیکن در زمین تمام توانش را میگذارد. شاید همیشه از نظر کیفیت فنی در سطح مطلوب نباشند، اما دقیقاً به همین دلیل بود که کار کردن با این بازیکنان برای من لذتبخش بود.
بردیف در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم نمیدانند دینامو ماخاچقلعه امروزی از کجا شروع شد. فقط پنج سال پیش اصلاً چنین باشگاهی وجود نداشت. موسلیمیچ و دوستانش با هزینه شخصی، پایههای این تیم را بنا کردند. این اقدام ارزش بالایی دارد و نباید فراموش شود. باید از کسانی که این باشگاه را احیا کردند حمایت کرد؛ چرا که حتی حالا هم شرایط برایشان آسان نیست. باشگاهی با امکانات محدود، کار بسیار سختی برای رقابت با تیمهای ثروتمندتر دارد.
نظر شما