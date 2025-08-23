  1. ورزش
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

گلزنی محبی در لیگ روسیه و شکست سنگین یاران حسین نژاد

در هفته ششم لیگ برتر فوتبال روسیه محمد محبی برای تیم روستوف موفق به گلزنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ششم لیگ برتر فوتبال روسیه تیم‌های روستوف و لوکوموتیو مسکو شامگاه شنبه اول شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی پُر گل ۳ بر ۳ خاتمه یافت.

محمد محبی از ابتدا در ترکیب روستوف بود و به طور کامل بازی کرد. این بازیکن موفق شد در دقیقه ۵۷ و از روی نقطه پنالتی گل اول تیمش را به ثمر برساند. محبی همچنین اولین گل خود در فصل جاری لیگ روسیه را نیز به ثمر رساند.

در دیگر دیدار هفته ششم لیگ روسیه، تیم‌های زنیت و دیناموماخاچ قلعه به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۴ بر صفر تیم زنیت خاتمه یافت.

محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی دینامو از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و تا دقیقه ۷۷ بازی کرد.

با نتایج به دست آمده دینامو ماخاچ قلعه و روستوف به ترتیب با ۵ و ۴ امتیاز در جایگاه سیزدهم و چهاردهم لیگ برتر روسیه قرار گرفتند.

