به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «matchtv» روسیه، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و لوکوموتیو مسکو در هفته نهم لیگ روسیه شامگاه شنبه ۲۹ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی دینامو از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و دقیقه ۳+ ۹۰ جای خود را به گادژییف داد.

حسین نژاد در پایان این بازی اظهار داشت: ما برای این بازی آماده بودیم و می‌دانستیم که دیدار سختی خواهد بود. زمین کیفیت خوبی نداشت و بازی روی چنین چمنی دشوار بود. با این حال، یک امتیاز گرفتیم. به نظرم شایسته پیروزی بودیم، اما باید به حرکت رو به جلو ادامه بدهیم.

او در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسید از تعویضش پیش از ضربه ایستگاهی ناراحت بوده است، توضیح داد: بله، قطعاً انتظار داشتم که خودم ضربه ایستگاهی را بزنم، اما این تصمیمی بود که سرمربی گرفت.

تیم «دینامو» با ۹ امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی قرار دارد و در دیدار بعدی، ۲۸ سپتامبر در خانه میزبان «سوچی» خواهد بود.