مدیرعامل دینامو: قصد فروش مهاجم ایرانی خود را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه در ادامه شکست‌های خود روز گذشته (یکشنبه ۱۶ آذر) رو در روی تیم نیژنی نووگورود قرار گرفت و با یک گل شکست خورد تا متحمل چهارمین شکست خود در پنج بازی اخیر شود. دینامو ماخاچ قلعه وضعیت خوبی در جدول لیگ روسیه ندارد و با ۱۵ امتیاز در رده سیزدهم قرار دارد و خطر سقوط به دسته پایین‌تر را احساس می‌کند.

محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی دینامو در بازی روز گذشته از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و تا دقیقه ۸۸ بازی کرد. در ماه‌های اخیر رسانه‌های روسی خبر از علاقه باشگاه‌های اسپانیایی و ترکیه‌ای برای جذب این بازیکن داده بودند اما مدیرعامل باشگاه دینامو اعلام کرد که هنوز چیزی قطعی نیست و علاقه‌ای هم به فروش این بازیکن ندارد.

«شامیل گازیژوف» مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ‌قلعه در گفتگو با شبکه «مچ تی‌وی» اعلام کرد که چند باشگاه فوتبال ترکیه نسبت به جذب جواد، هافبک ایرانی این تیم، ابراز علاقه کرده‌اند.

گازیژوف در این باره گفت: از اسپانیا پیشنهاد خاصی نداریم. بیشتر این باشگاه‌های ترکیه‌ای هستند که نسبت به جواد علاقه نشان داده‌اند، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. وضعیت او مثل سایر بازیکنان است؛ قصد فروشش را نداریم اما اگر پیشنهاد خوبی برسد آن را بررسی خواهیم کرد.