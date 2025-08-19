  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

انتقاد مدیر دیناموماخاچ قلعه از حسین نژاد و یارانش

انتقاد مدیر دیناموماخاچ قلعه از حسین نژاد و یارانش

مدیرعامل باشگاه دیناموماخاچ قلعه پس از شکست این تیم در لیگ روسیه از بازیکنان تیمش در رختکن انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و نیژنی نووگورود در هفته پنجم لیگ روسیه شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود نیژنی نووگورود به پایان رسید تا با این شکست دینامو ۵ امتیازی باقی بماند و در رده دوازدهم جدول قرار گیرد.

محمدجواد حسین نژاد هافبک تیم فوتبال دینامو از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و در دقیقه ۷۶ جای خود را به هم تیمی اش داد. رسانه « sportbox» روسیه خبر از حضور مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ قلعه در رختکن این تیم پس از شکست مقابل نیژنی نووگورود داد و نوشت: «شامیل گازیزوف» از بازیکنان تیمش خواست تا در زمین با فداکاری و تعصب بیشتری بازی کنند.

گازیزوف افزود: فوتبال یعنی شور، یعنی میل به بردن، یعنی بجنگی و از دل حریف امتیاز بگیری و من چیز بدی به شما نمی‌توانم بگویم. ما ۲ بر صفر شکست خورده ایم اما هیچ شوری در تیم نیست. اگر با تمام وجود و قلبمان نباشیم، پیروز نخواهیم شد. تا وقتی این شور و تعصب را به دست نیاوریم، نمی‌دانم چه خواهد شد.

او ادامه داد: همه‌چیز در قلب‌ها و دستان و پاهای شماست. این بازی زیبا به هیچ دردی نمی‌خورد. من خون را در هیچ‌کدامتان نمی‌بینم. همه‌تان خیلی خوش‌قیافه هستید! اما تا خون نباشد، برد هم نخواهد بود.

کد خبر 6564807
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها