انتقاد مدیر دیناموماخاچ قلعه از حسین نژاد و یارانش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و نیژنی نووگورود در هفته پنجم لیگ روسیه شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود نیژنی نووگورود به پایان رسید تا با این شکست دینامو ۵ امتیازی باقی بماند و در رده دوازدهم جدول قرار گیرد.

محمدجواد حسین نژاد هافبک تیم فوتبال دینامو از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و در دقیقه ۷۶ جای خود را به هم تیمی اش داد. رسانه « sportbox» روسیه خبر از حضور مدیرعامل باشگاه دینامو ماخاچ قلعه در رختکن این تیم پس از شکست مقابل نیژنی نووگورود داد و نوشت: «شامیل گازیزوف» از بازیکنان تیمش خواست تا در زمین با فداکاری و تعصب بیشتری بازی کنند.

گازیزوف افزود: فوتبال یعنی شور، یعنی میل به بردن، یعنی بجنگی و از دل حریف امتیاز بگیری و من چیز بدی به شما نمی‌توانم بگویم. ما ۲ بر صفر شکست خورده ایم اما هیچ شوری در تیم نیست. اگر با تمام وجود و قلبمان نباشیم، پیروز نخواهیم شد. تا وقتی این شور و تعصب را به دست نیاوریم، نمی‌دانم چه خواهد شد.

او ادامه داد: همه‌چیز در قلب‌ها و دستان و پاهای شماست. این بازی زیبا به هیچ دردی نمی‌خورد. من خون را در هیچ‌کدامتان نمی‌بینم. همه‌تان خیلی خوش‌قیافه هستید! اما تا خون نباشد، برد هم نخواهد بود.