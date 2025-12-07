شکست دینامو ماخاچ قلعه در حضور حسین نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و نیژنی نووگورود در هفته هجدهم لیگ روسیه امروز یکشنبه ۱۶ آذر و از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر نیژنی نووگورود خاتمه یافت.

خوان بوسلی در دقیقه ۳۷ و از روی نقطه پنالتی زننده تنها گل این بازی بود.

محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی دینامو ماخاچ قلعه از ابتدا در ترکیب تیمش بود و ۸۸ دقیقه بازی کرد اما نتوانست جلوی شکست دینامو را بگیرد. در جدول لیگ روسیه دینامو با ۱۵ امتیاز از ۱۸ بازی در رده سیزدهم جدول شانزده تیمی قرار دارد و خطر سقوط به دسته پایین‌تر این تیم را تهدید می‌کند.