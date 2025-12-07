  1. ورزش
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

شکست دینامو ماخاچ قلعه در حضور حسین نژاد

تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه در هفته هجدهم لیگ روسیه مقابل نیژنی نووگورود شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و نیژنی نووگورود در هفته هجدهم لیگ روسیه امروز یکشنبه ۱۶ آذر و از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر نیژنی نووگورود خاتمه یافت.

خوان بوسلی در دقیقه ۳۷ و از روی نقطه پنالتی زننده تنها گل این بازی بود.

محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی دینامو ماخاچ قلعه از ابتدا در ترکیب تیمش بود و ۸۸ دقیقه بازی کرد اما نتوانست جلوی شکست دینامو را بگیرد. در جدول لیگ روسیه دینامو با ۱۵ امتیاز از ۱۸ بازی در رده سیزدهم جدول شانزده تیمی قرار دارد و خطر سقوط به دسته پایین‌تر این تیم را تهدید می‌کند.

کد خبر 6681128

