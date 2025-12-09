کشف ۷۳ تخته پتوی قاچاق از یک خودرو در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید چغازردی میناب حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی این یگان خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آن ۷۳ تخته پتوی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.