پرداخت ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری ظهر یکشنبه در جلسه تسهیلات و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تشریح آخرین وضعیت عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، از اجرایی شدن بیش از ۹۰ درصد مصوبات این ستاد خبر داد و تأکید کرد: استان البرز همچنان در زمره استانهای فعال و پیشرو کشور در حمایت عملی از تولید قرار دارد.
۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۹ ماه
وی با ارائه آمار عملکردی تسهیلات استان تصریح کرد: «تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۳ هزار و ۳۴۴ فقره به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است. بیش از ۹۸.۵ درصد این مبلغ معادل ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان، از محل پرداختهای مستقیم بانکها و نزدیک به یک همت نیز در قالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت شده است.
بانکهای پیشتاز در اجرای مصوبات ستاد تسهیل
مدیرکل صمت البرز با تقدیر از عملکرد شبکه بانکی استان گفت: بانکهای ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت و صادرات در اجرای مصوبات ستاد نقش فعالی داشتهاند. بانکهای ملت و صنعت و معدن، پوشش صددرصدی مصوبات ارسالی را ثبت کردهاند.
وی افزود: «بانک ملی با پرداخت ۳۵۱ میلیارد تومان رتبه نخست میزان پرداخت را به خود اختصاص داده و بانک صنعت و معدن نیز با ۳۱۰ میلیارد تومان عملکرد قابل تقدیری داشته است.»
نقدینگی؛ گره اصلی تولید در سال جاری
انصاری با اشاره به دغدغه اصلی واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: بر اساس جلسات مستمر با فعالان تولیدی، کمبود نقدینگی مهمترین چالش واحدهای صنعتی در سال جاری است. این مسئله مستقیماً بر تأمین مواد اولیه، استمرار تولید و حفظ اشتغال اثرگذار است.
وی هشدار داد: در صورت بیتوجهی به این موضوع، خطر کاهش یا حتی توقف بخشی از تولید در استان وجود خواهد داشت.
انتظار از بانکهای خصوصی و شورای برنامهریزی استان
مدیرکل صمت البرز با تأکید بر لزوم مشارکت همهجانبه بانکها گفت: در کنار تلاش بانکهای دولتی، انتظار میرود بانکهای خصوصی استان نقش پررنگتری در تأمین مالی تولید ایفا کنند و سهم خود را به حداقل قابل قبول برسانند.
وی همچنین خواستار توجه جدیتر شورای برنامهریزی استان به سهم بخش صنعت از تسهیلات تکلیفی شد و افزود: استان البرز یک استان صنعتی–تولیدی است و لازم است سهم آن از تسهیلات تبصرهای و تکلیفی متناسب با این جایگاه افزایش یابد.
۹۵ جلسه، ۶۲۹ مصوبه، ۹۰.۴ درصد اجرا
انصاری با اشاره به عملکرد ساختاری ستاد تسهیل استان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۵ جلسه ستاد تسهیل در سطح استان برگزار شده که طی آن، ۳۸۹ پرونده بررسی و ۶۲۹ مصوبه صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۶۹ مصوبه معادل ۹۰.۴ درصد به مرحله اجرا رسیده و تنها حدود ۹.۵ درصد در دست اقدام است که این رقم، جزو نرخهای بالای اجرا در سطح کشور محسوب میشود.
نقش مؤثر دستگاه قضائی در تسریع اجرا
مدیرکل صمت البرز با قدردانی از همراهی دستگاه قضائی گفت: «پس از ابلاغ بخشنامه دادستان محترم استان، موارد عدم اجرای مصوبات به شکل محسوسی کاهش یافته و همکاری دستگاههای خدماترسان از جمله برق و آب به سطح مطلوبی رسیده است.»
افق پیشرو؛ تصمیمگیری استانی، مطالبهگری ملی
انصاری در پایان با اشاره به سیاستهای جدید دبیرخانه مرکزی ستاد تسهیل کشور گفت: رویکرد جدید، تفویض اختیار به استانها و تسریع در تصمیمگیری است. مقرر شده هر مصوبهای که در استان اتخاذ میشود، در صورت نیاز به پیگیری ملی، بدون بروکراسی مضاعف از طریق دبیرخانه کشور ابلاغ و پیگیری شود.
وی تأکید کرد: هدف نهایی ما، حفظ جایگاه البرز در میان استانهای برتر کشور و صیانت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در شرایط حساس اقتصادی است.
