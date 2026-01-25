به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون و موسی جنپو دو بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال که پس از پایان دیدار با فولاد هرمزگان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برای دیدار با خانواده های خود از ایران خارج شدند هنوز به تهران بازنگشته‌اند، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مدیران این باشگاه در آستانه بازگشت به تهران قرار دارند.

مدیران باشگاه استقلال با توجه به نزدیک شدن دیدار این تیم برابر استقلال خوزستان در هفته هجدهم لیگ برتر، برای این دو بازیکن بلیت سفر به ایران تهیه کرده‌اند و در صورت نبود مشکل خاص، نازون و جنپو طی روزهای آینده وارد تهران خواهند شد.

با توجه به برنامه‌ریزی کادر فنی استقلال، این دو بازیکن در صورت حضور به‌موقع در تمرینات، به احتمال زیاد برای دیدار مقابل استقلال خوزستان در دسترس ریکاردو ساپینتو قرار خواهند داشت و می‌توانند آبی‌پوشان را در این مسابقه همراهی کنند.

بازگشت نازون و جنپو در شرایطی برای استقلال اهمیت ویژه‌ای دارد که ساپینتو در هفته‌های اخیر با محدودیت‌هایی در ترکیب تیم خود مواجه بوده و اضافه شدن این دو بازیکن خارجی می‌تواند دست سرمربی پرتغالی را برای انتخاب ترکیب و اجرای برنامه‌های تاکتیکی بازتر کند.

باید دید در نهایت روند بازگشت این دو بازیکن به ایران چگونه پیش خواهد رفت و آیا آن‌ها می‌توانند در زمان مقرر خود را به کادر فنی معرفی کنند یا خیر؛ موضوعی که در روزهای آینده مشخص خواهد شد.